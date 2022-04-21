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Arıklı: Statükocu yaklaşımlar bizi bir yere götürmez

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Tel-Sen heyetini kabul etti:
Arıklı: Statükocu yaklaşımlar bizi bir yere götürmez

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tamay Soysan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) heyetini kabulü sırasında yaptığı açıklamada, kamu özel ortaklığının sadece telekomünikasyonda değil, her alanda uygulanması gereken bir model olduğunu belirterek, bu modelin uygulamaya geçirileceği süreçte paydaşlardan birinin de sendika olduğunu belirtti.


Bakan Arıklı, Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan’ın Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili aktardığı konuları not  alırken, sendikanın bu konulardaki hassasiyetinin devam etmesini talep etti. 
Meclis’e girdiği günden itibaren yaptığı konuşmalarda Telekomünikasyon Dairesin’e bir GSM hattı verilmesini, böylece rekabetin artırılması gerektiğini aktaran Arıklı, kurumun değerinin artırılarak kamu-özel ortaklığı modeliyle hizmet vermesi gerektiğini belirtti. 
Arıklı, fiber-optik altyapının tamamlanması ile ilgili bir fizibilite çalışması başlatılacağını, bu proje tamamlana kadar da halka hızlı internet sunmak adına kablosuz frekans bandının geçici olarak 60GHz’e çıkartıldığını belirterek “60GHz’in insan sağlığını tehdit etmesi ile ilgili ortada dolaşan komplo teorilerine fazla prim verilmemesi gerekiyor. Son model akıllı telefonlarda bile 60GHz’lik çip var” dedi. 


Arıklı, Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili tüm konularda Tel-Sen ile birlikte işbirliği ve istişare içerisinde olacaklarını kaydetti. 
Arıklı, “Devletin maaş ödeyemediği bir ortamda, gemi karaya oturmuşsa statükocu yaklaşımlar bizi bir yere götürmez. Gelişmiş ülkelerde kamu-özel ortaklığı uygulanıyor. Önemli olan devletin ve çalışanların haklarının korunması. Dolayısıyla Telekomünikasyon Dairesi'nin kamu-özel ortaklığı modeline geçmesinin ardından bu konularda sendikaya büyük görev düşecek. Ortak akılda buluşmamız şart. Süreci birlikte yönetelim, işbirliği içerisinde tartışarak en güzel ve doğru olanı yapalım” ifadelerini kullandı. 


Bakan Arıklı, sendikaların bu ülkenin vazgeçilmezi olduğunu, zaman zaman yaptığı eleştirisel açıklamaların yanlış anlaşılmaması gerektiğine işaret ederek, Avrupa Birliğinde uygulanan sendikal sistemim KKTC’de de uygulanmasını arzuladığını ifade etti. 
Tel-Sen başkanı Tamay Soysan ise Telekomünikasyon Dairesi’nin güçlenmesinin birileri tarafından engellendiğini, böylece vatandaşın daha ucuz ve kaliteli hizmetten mahrum edildiğini belirtti. 
Soysan, dairenin mevcut durumu ve yapısıyla özelleştirilmesi durumunda bunun adının “peşkeş” olacağını, Tel-Sen olarak buna asla izin vermeyeceklerini ifade etti. 


Telekomünikasyon Dairesi’nin her bölgeye sorunsuz hizmet verebilecek bir fiber-optik omurgasının bulunduğunu, ancak ülkede fiber-optik altyapı eksikliği bulunduğu öne sürülerek, mülkiyeti özele ait  paralel bir fiber-optik altyapı oluşturulmak istendiğini, sendik olarak bunun karşısında durmaya devam edeceklerini ifade etti. Ülkede 4.5/5G’ye hemen geçilebileceğini kaydeden Soysan, özelin kendine ait altyapı talebindeki ısrarı nedeniyle yapılmadığını ifade etti.   


İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) ile yapılan işbirliğini desteklemediklerini belirten Soysan, “İSS daha karlı olduğu için kablosuz internet hizmeti vermeyi tercih ediyor. Telekomünikasyon Dairesi de internet hizmeti vermeli. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan bu konuda izin çıkmasına rağmen personel eksikliği ve organizasyonda zorluk bahane edilerek gerçekleşmesi engellendi” ifadelerini kullandı. 


Soysan, ADSL konusunda tarifelerin yeniden düzenlenmesinin hizmetin yaygınlaşması açısından önemli olduğunu, halkın daha ucuz ve kaliteli hizmet alabilmesi için piyasanın mutlak surette denetlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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