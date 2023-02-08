Arıklı: Şu anda acil ihtiyaç iş makineleri

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, deprem bölgesinde şu anda acil ihtiyacın iş makineleri olduğunu söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, deprem bölgesinde şu anda acil ihtiyacın iş makineleri olduğunu söyledi.

Ulaşımda büyük bir sıkıntı yaşandığını, uçak bulmakta zorlandıklarını anlatan Arıklı, bugün için sadece bir geminin kalkabileceğini açıkladı. Arıklı gemi ile hem iş makinesi, hem de insanların Türkiye’ye gideceğini söyledi.

Arıklı bugün için ayrıca daha önce de açıklandığı gibi sadece Adıyaman’a bir uçak kalkacağını ve ihtiyaçları götüreceğini anımsattı. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Adıyaman’da çok ciddi sorun olan seyyar tuvalet ihtiyacını karşıladığını ve satın alarak bugün bölgeye gödereceğini ifade eden Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak durum değerlendirmesi yapacağını vurguladı.

Arıklı, “Gerek uçaklar, gerekse diğer teknik ekipmanlar iş insanlarımızın yardımı ile sağlanmaktadır. Bu da insanlarımızın birlik ve beraberlik içindeTürkiye’nin acısını paylaştığını gösteriyor. Oldukça duygusal zamanlar geçiriyoruz”dedi .