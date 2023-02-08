  • BIST 4.186,01
  • Altın 1140.338
  • Dolar 18.8254
  • Euro 20.2469
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

Arıklı: Şu anda acil ihtiyaç iş makineleri

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, deprem bölgesinde şu anda acil ihtiyacın iş makineleri olduğunu söyledi.
Arıklı: Şu anda acil ihtiyaç iş makineleri

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, deprem bölgesinde şu anda acil ihtiyacın iş makineleri olduğunu söyledi.

Ulaşımda büyük bir sıkıntı yaşandığını, uçak bulmakta zorlandıklarını anlatan Arıklı, bugün için sadece bir geminin kalkabileceğini açıkladı. Arıklı gemi ile hem iş makinesi, hem de insanların Türkiye’ye gideceğini söyledi.

Arıklı bugün için ayrıca daha önce de açıklandığı gibi sadece Adıyaman’a bir uçak kalkacağını ve ihtiyaçları götüreceğini anımsattı. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Adıyaman’da çok ciddi sorun olan seyyar tuvalet ihtiyacını karşıladığını ve satın alarak bugün bölgeye gödereceğini ifade eden Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak durum değerlendirmesi yapacağını vurguladı.

Arıklı, “Gerek uçaklar, gerekse diğer teknik ekipmanlar iş insanlarımızın yardımı ile sağlanmaktadır. Bu da insanlarımızın birlik ve beraberlik içindeTürkiye’nin acısını paylaştığını gösteriyor. Oldukça duygusal zamanlar geçiriyoruz”dedi .

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi çalışmalarını sürdürüyor07 Şubat 2023 Salı 23:18
  • Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi: “Arama kurtarma ile sağlık ekipleri afet bölgesine ulaştı”07 Şubat 2023 Salı 23:17
  • 20 kişilik sağlık ekibi Adıyaman’a gitti…Altuğra: İhtiyaç duyulan her ne varsa yardıma devam edeceğiz07 Şubat 2023 Salı 21:21
  • KTMMOB Başkanı Tunç Adanır’dan İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis’e sevk edilmesine tepki07 Şubat 2023 Salı 20:50
  • Gazeteci: Alihan Pehlivan, BRT’de İsias oteldeki çalışmalarla ilgili son durumu aktardı07 Şubat 2023 Salı 20:39
  • Gazimağusa’dan İskenderun Limanı’na gidecek olan gemide iş makineleri için yer ayarlandı07 Şubat 2023 Salı 20:24
  • AP Milletvekilleri Kızılyürek ve Georgiu’dan açıklama07 Şubat 2023 Salı 19:55
  • Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tamamlandı07 Şubat 2023 Salı 19:25
  • Demirel: ''İsias Hotel’in enkazından ses geldi, ekipler iki noktadan içeriye girmeye çalışıyor… Burası un ufak…''07 Şubat 2023 Salı 19:01
  • 13 kişiden oluşan gönüllü kurtarma ekibi Adıyaman’a ulaştı07 Şubat 2023 Salı 18:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti