Arıklı, Sucuoğlu kazanırsa hükümetten çekiliriz!

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.
Ulusal Birlik Partisi kurultayında Faiz Sucuoğlu’nun kazanması durumunda YDP’nin koalisyon hükümetinden çekileceğini açıklayan Arıklı “Türkiye’nin istemediği bir ismimle aynı hükümette olmayız” dedi.
Bertan Zaroğlu'nun kendisiyle ilgili söylemlerini bir kenara bırakması gerektiğine de dikkat çeken Arıklı "Parti kuruyorsun işte, ona hazırlan. Aksi takdirde siyasi parti mezarlığına bir yenisini ekleyeceksin" ifadelerini kullandı.
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