Arıklı: “süreci yüzünüze gözünüze bulaştırdınız”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin koronavirüsle ilgili önlemlerini eleştirerek “Süreci yüzünüze gözünüze bulaştırdınız” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nun “Covid 19 salgını ve önlemlerin değerlendirilmesi” gündemiyle Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla yaptığı toplantıda ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemleri gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, siyasi parti başkanlarına 15’er, milletvekillerine de 5’er dakika konuşma süresi verilmesinin uygun görüldüğünü belirtti. Uluçay’ın önerisi onaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel kurulda konuşan Uluçay, ülkenin içinden geçtiği bu zorlu sürecin aşılmasına katkıda bulunan, özelde ve kamuda çalışan her bireye teşekkür ederek, bugünkü toplantıyla milletvekillerinin, parti başkanlarının ve hükümetin görüş ve önerilerini aktarmalarını amaçladıklarını söyledi.

ARIKLI: “HÜKÜMET SÜRESİ İYİ YÖNETEMEDİ”

Meclis Genel Kurulu’nda ilk sözü alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis’in rutin çalışmalarına da aynen bu şekilde devam etmesi gerektiğini belirterek, koronavirüs testi yapılarak çalışmaları sürdürülebileceğini kaydetti.

Bu süreci sağlık ve ekonomik olarak değerlendirmek gerektiğini söyleyen Arıklı, sağlıkta bazı eksiklikler olduğunu, ancak ekonomik anlamda ciddi bir durumun söz konusu olduğunu, hükümetin bu süreci iyi yönetemediğini kaydetti.

Hükümetin ekonomiyi iyi yönetemediğini savunan Arıklı, çeklerle ilgili takas işlemi yapılmayacağı söylenmesine rağmen takas işlemi yapıldığını, insanların ciddi bir sıkıntıya sokulduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’ın “Parası olduğu halde ödemeyenler ahlaksızlık yapıyor” dediğini, ancak buna hükümetin yol açtığını kaydeden Arıklı, ekonomik destek paketi konusunda da çelişkiler olduğunu, halkın güvenin sarsıldığını belirtti.

Hükümetin hâlâ siyaset peşinde olduğunu ileri süren Arıklı, “Cumhurbaşkanı unutulmamak için rol kapmaya çalışıyor. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı rol vermiyor” dedi.

“Ya siz bu sürecin ciddiyetini anlamadınız ya da hafif göstererek bu sürecin geçmesini bekliyorsunuz” şeklinde konuşan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık’ta ayrı ayrı kurulan komiteleri de eleştirerek, her kafadan bir ses çıkmasına niçin imkan verildiğini sordu.

Erhan Arıklı, maaşlardan kesinti yapılması konusuna da değinerek, bu konuda bir düzenleme yapılmadığını, bir fon oluşturulmadığı için bu kesintilerin nereye gittiği konusunda şeffaflık olmadığını söyledi.

Petrol fiyatları inmiş olmasına rağmen elektrik fiyatlarında indirim yapılmamasını eleştiren Arıklı, dünyanın her yerinde cezaevindeki mahkumlar için af çıkarıldığını, ülkede de çıkarıldığını ama affın yeterli olmadığını savundu.

Hafif suça karışmış insanların neden gönderilmediğini soran Erhan Arıklı, Türkiye’nin bu kişileri kabul etmediği bahanesinin söylendiğini ancak kendisinin TC Büyükelçili ile görüştüğünü ve böyle bir şeyin olmadığını belirtti.

Bir an önce kendi ayakları üzerinde duracak bir yapı oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Arıklı, dairelerin elindeki RHA’lardan işe başlanması gerektiğini belirtti ve “Aksi takdirde halktan fedakarlık isteyemeyeceksiniz” dedi.

Ek mesailer konusunda düzenlemeye gidileceğinin söylendiğini ancak bu konuda bir düzenleme duyulamadığını ifade eden Arıklı, koronavirüs konusunda da bazı açıklamalar beklediğini, hızlı test ve diğer test kitleri konusunda bilgi istedi.

Pandemi hastanesi konusunda sürekli fikir değiştirildiğini, bu krizin bir iki ay içinde geçmeyeceğini, bir hastaneye ihtiyaç olduğunu, kendilerinin de öneriler yaptığını, Domuzcular Burnu’ndaki askeri hastanenin kullanılabileceğini söyleyen Arıklı, Başbakan Tatar’ın 45 gün içerisinde ne kadar çelişkili ifadeler kullandığı konusunda örnekler verdi.

Hükümetin kısa, orta ve uzun vadeli bir herhangi bir öngörüsü olmadığını söyleyen Arıklı, bu durumda Türkiye’den para gelmesini beklemenin yanlış olduğunu vurguladı. Bir kriz tahvili çıkarılmasını öneren Arıklı, bankaların da elini taşın altına sokmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ekonomik destek konusunda yaşanan sıkıntılara değinerek “Muhalefetin size verdiği 45 günlük süreyi hoyratça kullandınız, hiçbir tedbir almadınız. Süreci yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Onun için bu Meclis’in her hafta toplanması gerek. Muhalefetin desteğini elinizin tersiyle geri çevirdiniz” dedi.