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Arıklı: Taban kurultay istiyor değelendireceğiz

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Arıklı: Taban kurultay istiyor değelendireceğiz
Arıklı: Taban kurultay istiyor değelendireceğiz

ARIKLI;"TABAN KURULTAY İSTİYOR. DEĞERLENDİRECEĞİZ"

 

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Lapta Kadın Kollarının organize ettiği çay partisinde gündemi değerlendirdi.

Arıklı; "Önümüzde iki seçim var. Biri cumhurbaşkanlığı biri de genel seçim var. İkisi de aynı anda yapılabilir. YDP her iki seçime de hazırdır. Genel seçimlerin ardından, uzun sürecek bir YDP iktidarı başlayacak. Yoğun bir ülke gündemi ve kronikleşmiş sorunlar yumağı bizi bekliyor. Teşkilatlarımız artık kurultay istiyor. Geçen hafta Girne teşkilatımız da bana yaptığı ziyarette benzer bir talepte bulundu. Daha önce alınmış ve ertelenmiş bir kurultay kararımız da var zaten. Siyaset için ölü dönem dediğimiz bu yaz aylarında Kurultayımızı yapıp aradan çıkarabilir miyiz diye düşünüyorum.   Bir kaç gün içinde MYK mızda bu konuyu değerlendireceğiz" dedi.

 

Arıklı, YDP’nin gücünün artık tartışılamayacak kadar büyüdüğünü belirterek, önümüzdeki dönem kadın ve gençlik kollarına büyük iş düştüğünü belirtti. "Kadın ve Gençlik Kollarımızın çok daha aktif olması gerekiyor. YDP’nin iktidardaki gücünü Kadın ve Gençlik Kollarımız belirleyecek" diyen Arıklı, Genel Sekreterin özel olarak bu iki kolun yeniden yapılanması ile ilgilendiğini belirtti.

 

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