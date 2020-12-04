Arıklı: Tatar isterse Hükümet kurma görevini Meclis Başkanı Uluçay’a bile verebilir

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, bir TV kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün siyasi partileri saraya çağırıp ve hükümet formülleri üzerinde görüşebileceğini ifade etti.

Erhan Arıklı, kendi düşüncesine göre hükümet formülleri arasında “UBP-HP”, “UBP azınlık hükümeti” ve UBP-DP-YDP hükümeti önerileri bulunduğunu belirterek “YDP olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

Hükümet ortağının yaptığı ve yapmadığı icraatlardan sorumlu tutulduğuna işaret eden Arıklı, “UBPnin HP’ye yaptığı muameleyi YDP ve DP’ye yapmasını önlemek için parti içinde projeksiyonlar hazırlayarak çalışma yapılmalı” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın görevi iade edene kadar 4’lü hükümet kurulması yönünde inancı olduğunu anlatan Arıklı, “Cumhurbaşkanı hükümeti kimin kuracağını inanıyorsa görevi ona verecektir. Geçmişte meclis başkanı Sibel Siber’e verildiği gibi görev meclis başkanı Teberrüken Uluçay’a bile verebilir” ifadelerini kullandı.

Arıklı, başkanlık sistemine bu aşamada geçilmesinin doğru olmadığını ve erken seçime gidilmesi gerektiğini savundu.

Salgın nedeniyle yaşanan ekonomik krizi nedeniyle ülkede çarkların dönmediğine dikkat çeken Arıklı, “Bıçak kemiğe dayandı. Yılbaşı nedeniyle oteller çalışanlarını geri çağırmaya başladı. Charter uçuşlar iptal edilince verilen siparişler iptal edilmeye başlandı” dedi.

Sağlık kurulunun, ekonomi durursa hayatın da duracağını bilmesi gerektiğine vurgu yapan Arıklı, “Uçuşların durması ve tedbirlerin alınmasıyla ilgili karar alınacağında mutlaka diğer uzmanlarla birlikte ekonomistler de dinlenmeli. Sağlık yoluna girebilir ancak açlıktan ve işsizlikten ülke olumsuz etkilenebilir” diye konuştu.

Elektronik bileklikle karantina sorununun çözülebileceğini aktaran Arıklı, “Bu hizmeti verecek firmanın yetkilisiyle görüştüm. Gerekli uygulamayı indirdiklerini ancak yürürlüğe girmesi için hükümet kanadından adım atılmadığını söyledi” dedi.

Güneyde vakaların çok yüksek olmasına rağmen KKTC’de vakların çok az olduğuna işaret eden Arıklı, “6 vakayla yerel vaka patladı diye kıyameti koparmak doğru değildir. İnsanlar panik hastalığına girdi. İnsanları korkutmak yerine tedbirler konusunda haberler yapılmalı” şeklinde konuştu.