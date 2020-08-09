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Arıklı: TC ile çelişen bir Cumhurbaşkanı'na asla izin vermeyeceğiz

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Arıklı: TC ile çelişen bir Cumhurbaşkanı'na asla izin vermeyeceğiz
Arıklı: TC ile çelişen bir Cumhurbaşkanı'na asla izin vermeyeceğiz

TC ile çelişen bir Cumhurbaşkanı'na asla izin vermeyeceğiz. Bu seçimde kişiler değil zihniyetler önemli.

YDP Olağanüstü Kurultay’ında konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, “Daha ne vereceksin sayın Akıncı, hangi tavizleri vereceksin. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 zihniyet yarışacak, 50 yıldır federasyonu getiremediler, bıraksınlar biz başaralım” ifadelerini kullandı.

“KKTC’YE BİR ŞANS VERİLMESİNİ İSTİYORUM”

“Bir taraftan BM parametrelerine bağlıyız diyeceksiniz, hem de KKTC’yi yaşatacağız diyeceksin, ikisi bir arada olmaz” diyen Arıklı, KKTC’yi nasıl tanıtacaklarını iyi bildiklerini, yıllarca yurtdışında KKTC’yi temsil ettiğini, KKTC’yi tanıtmak istediğini, KKTC’ye bir şans verilmesini istediğini belirtti.

“ANAVATANA ANCAK ANAVATANA İNANANLAR GİDEBİLİR”

A planı olan federasyonun iflas ettiğini, şimdi sırada B planı olduğunu ve o B planının da KKTC’nin tanıtılması olduğunu vurgulayan Arıklı, “Anavatana ancak Anavatana inananlar gidebilir, ABD bir plan yapsa Arıklı’yı çağarabilir mi? Çağıramaz” dedi.

“MARAŞ KONUSUNUN DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELMESİ SEVİNDİRİCİ”

Maraş’ın eski kullanıcılarına açılması konusunun, şu anda devlet politikası haline geldiğini işaret eden Genel Başkan Arıklı, “Uygulayıcısı kim olursa olsun YDP’nin projesi olan Maraş konusunun devlet politikası olması sevindirici. Uygulayıcısı kim olursa olsun; şu andaki hükümet de olsa alkışlarız” şeklinde konuştu.

“PANDEMİ HASTANESİ EKSİĞİMİZ”

Güçlü bir iktidar vurgusu yapan Erhan Arıklı, pandemi döneminde yapılanları doğru bulduklarını, pandemi hastanesinin olduğunu, ancak hükümetin ekonomiyi başarılı götüremediğini söyledi ve işsizliğin arttığını, evine ekmek götüremeyen, kiralarını ödeyemeyenler olduğunu, hükümetin para olduğu halde bin 500 TL’yi ödeyemediğini ifade etti.

 

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