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Arıklı: Toplumun En Altındaki Kesimlerin Sesi Olmak İçin Varız

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ve YDP’li milletvekili adayları Mağusa Lala Mustafa Paşa Mahallesi ve Sipahi’de halkla bir araya geldi
Arıklı: Toplumun En Altındaki Kesimlerin Sesi Olmak İçin Varız

Arıklı Tüketim Toplumu olmaya özendiren ve insanımızı üretimden koparan bir düzen kuruldu. 46 yıldan beri devam eden bu düzeni artık değiştirmek ve toplumumuzu üreten bir toplum haline getirmek zorundayız.

Köy ziyaretlerinde konuşan, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Arıklı sözlerine şöyle devam etti;  “Üretmeyen,  üretmeden tüketen,  Türkiye'den gelen kaynakları belli zümrelere belli kişilere peşkeş çekmeye dayanan bir düzen… Bu düzende bizler sadece marabayız... Bu düzende ezilen kişilerin yeri sadece marabalık…  Bir yanda aybaşına kadar nasıl geçineceğini düşünen,  çoluk çocuğuna nasıl bir gelecek sağlayacağı endişesiyle yaşayan insanlar bir yanda, bankalarda 55 milyar lira para var… Kimin parası bu?

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Servet düşmanı değiliz. Ama vergilendirilmeyen servet haramdır. Şimdi bu düzeni kuranların bizlerden istediği şey şu: “Ey marabalar… Ey çağdaş köleler… Bu düzeni kuran ve bu düzeni yaşatan partilere tekrar oy verin… Ama yağma yok… Halk artık uyandı…” dedi.

 

“TOPLUMUN EN ALTINDAKİ KESİMLERİN SESİ OLMAK İÇİN VARIZ”

Ülke kaynaklarının geniş olduğuna da dikkat çeken Arıklı ayrıca şunları kaydetti:

“Bu ülkenin kaynakları herkese fazlasıyla yeter, yeter ki o kaynakları kullanmasını bilelim ve o kaynakları eşit ve adil bir şekilde paylaştıralım. İşte Yeniden Doğuş Partisi 10 aylık Hükümet döneminde bu ülkenin önünü açacak,  bu ülkeyi üretime sevk edecek, ürettiğini satabilecek birçok anlaşmalar yaptı, haksızlıkların yolsuzlukların üzerine gitti… Şimdi  bu düzeni kuran ve bu düzeni yaşatan diğer partilerin ortak hedefi YDP…YDP’yi nasıl böleriz, nasıl parçalarız, en zayıf şekilde nasıl sokarızın  derdindeler…  Bu düzenin kuranların başına bu düzeni yıkmak bizim boynumuzun borcudur…”   

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