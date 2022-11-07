Arıklı: "TPIC BOTAŞ'ın alt kuruluşu"

Erhürman'ı yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Enerji Bakanı ile imzaladığı protokolde TPIC ile ilgili maddeye atıfta bulunarak, TPIC’in BOTAŞ’ın alt kuruluşu olduğunu belirtti.

TPIC’in Türkiye Enerji Bakanlığı’nın kontrolünde ona bağlı bir şirket olduğunu dile getiren Arıklı, protokolde navlunun TPIC’e yüklendiğini yani KIB-TEK’in ödemesi gereken parayı TPIC’in üstlendiğini belirtti.

Arıklı, TC Enerji Bakanlığı’nın parayı ödemeyi üstlendiğini, bu noktada tartışmanın “anlamsız bir tartışma” olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ek protokole yapacağı yaklaşık 2 buçuk milyar TL’lik katkı miktarıyla ilgili bilgi veren Arıklı, Türkiye’nin 200 milyon TL’lik navlunu ödeyeceğini belirtti.