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Arıklı: TPİC'in gönderdiği faturada belirtilen Navlun parası muhasebe açısından gönderilmiş bir faturadır

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"Kıb-Tek teki soyguna kaldıkları yerden devam etmek isteyen Kıb-Tek ihale mafyası, bize ve Kıb-Tek yönetimine dört koldan saldırmaya devam ediyorlar."
Arıklı: TPİC'in gönderdiği faturada belirtilen Navlun parası muhasebe açısından gönderilmiş bir faturadır

İşte açıklama;

KIB-TEK İHALE MAFYASI İYİCE AZITTI...

Kıb-Tek teki soyguna kaldıkları yerden devam etmek isteyen Kıb-Tek ihale mafyası, bize ve Kıb-Tek yönetimine dört koldan saldırmaya devam ediyorlar.

Detayını daha sonra düzenleyeceğimiz basın toplantısın da da açıklayacağımız şu bilgileri kamuoyuna duyurmak gereği hasıl olmuştur.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, ihale mafyasının yerden yere vurduğu TPİC, isimli kuruluş Türkiye Enerji Bakanlığının resmi ve uluslararası saygın bir alt kuruluşudur. Özel bir firma değildir. Bu kuruluşa atılan çamur aynı zamanda TC ye atılan bir çamurdur. Türkiye Cumhuriyetinin resmi bir kuruluşunun KKTC de ihale almak için burada rüşvet dağıttığını veya KKTC ye kalitesiz kaçak yakıt sattığını söylemek abesle iştigaldir.

Sırf bu iddialar bile Kıb-Tek ihale mafyasının nasıl bir algı operasyonu yürüttüğünü, gözünü nasıl kararttığını göstermektedir.

Öte yandan TPİC e navlun parası olarak 49$ ödediğimiz saçmalığı da benzer bir algı operasyonudur.

Kurum Navlun bedeli olarak sadece 27.50$ ödeyecektir. Kurum önceki yıl Navlun bedeli olarak 38.8$ ödemişken bizim dönemimizde doğrudan alımda ilk partiye 34$, ikinci partiye 30$ ödemiştir. Şimdi ise ton başına 27.50 $ ödeyecektir.

Akaryakıt numunesi bundan önceki yıllarda alınan usullerle alınmış ve analiz için ilgili labaratuarlara gönderilmiştir.

TPİC in gönderdiği faturada belirtilen Navlun parası muhasebe açısından gönderilmiş bir faturadır.

KIB-TEK in 27.50$ a ek bir Navlun bedeli ödemesi söz konusu değildir.

Bu iddia ve iftiralar bizi asla yolumuzdan döndüremez...

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