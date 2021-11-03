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Arıklı: “Tüm Masrafları Kendi İmkanlarımla Karşıladım”

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Mide Operasyonu Geçiren Arıklı Yarın Yurda Dönecek
Arıklı: “Tüm Masrafları Kendi İmkanlarımla Karşıladım”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Ankara Güven Hastanesi’nde mide operasyonu geçirdi. Bugün hastaneden taburcu olan Arıklı, yarın yurda dönecek.
 

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Erhan Arıklı, küçük bir operasyon geçirdiğini, bugün hastaneden taburcu olduğunu ve yarın yurda döneceğini aktardı.
Arıklı, sosyal medyada kendisine Kıbrıs’ta değil de “Devlet kesesinden” yurt dışında ameliyat olduğu eleştirileri yöneltildiğini belirterek, bunlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 
 

Kıbrıs’ta da bu operasyonu yapacak çok kaliteli hastahaneler ve doktorlar olduğunu vurgulayan Arıklı, arkadaşı olan Ankara’daki doktorunun ameliyat olmaması halinde ileride daha büyük sıkıntılar yaşayabileceğine dair uyardığını ve ameliyatı yapmak için ısrar ettiğini belirtti.
 

Arıklı, bu ameliyatla ilgili tüm masrafları kendi imkanlarıyla karşıladığını da vurguladı.

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