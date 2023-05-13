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Arıklı: Tüm Paydaşların Kazanacağı Bir Sistem Oluşturulacak

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Kar-İş ve KTTTB heyetlerini kabul ederek yeni toplu taşıma projesi ile ilgili bilgi verdi 
Arıklı: Tüm Paydaşların Kazanacağı Bir Sistem Oluşturulacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Kar-İş ve KTTTB heyetlerini kabul ederek yeni toplu taşıma projesi ile ilgili bilgi verdi 

TÜM PAYDAŞLARIN KAZANACAĞI BİR SİSTEM OLUŞTURULACAK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, modern teknolojiyle donatılmış, güvenli ve sürdürülebilir, yeni bir toplu taşımacılık sistemi oluşturmak için çalıştıklarını, tüm paydaşların kazanacağı bir sistem oluşturulacağını söyledi.

Bakan Arıklı, dün Fuat Topaloğlu başkanlığındaki Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) heyeti ile Bekir Beksan Akandere başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) heyetini ayrı ayrı kabul ederek toplu taşıma projesi hakkında bilgi verdi. 

Arıklı, Düzce’de imzalanan protokol sayesinde Düzce Belediyesi’nin iştiraki olan Düzce Ulaşım A.Ş.’nin, ücret almadan sahada araştırma yaparak bir veri tabanı oluşturacağını belirtti. “Şehir içlerinde ve kırsalda yapılacak araştırma ile güzergahlar, araçlar ve yolcular ile ilgili bilgiler toplanıp bize verilecek. Biz de tüm paydaşlarla oturup, işbirliği içerisinde geliştireceğimiz projeyi uygulamaya koyacağız” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, yıllardan beridir birçok bakanın bu konuda bir şeyler yapmak istediğini, Düzce’de imzalanan protokol ile toplu taşıma konusunda kısa zamanda önemli yol kat ederek son düzlüğe girdiklerini ifade etti.

TÜM İŞLETMECİLER HİSSE SAHİBİ OLACAK

Arıklı, tüm işletmecilerin hisse sahibi olacağı bir yapı öngördüklerini, pilot bölge olarak Girne’nin belirlendiğini, kamu taşımacılarının bir şirket mi yoksa kooperatif altında birleşeceklerine kendilerinin karar vereceğini kaydetti.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

“Devlet, sektörden elini çekip denetleyici rolü üstlenecek. Ancak sonuca ulaşılması için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile işletmecilere gerekli teşvik verilecek. Sorumluluk işletmecilerde olacak. Kendi özel çıkarı için bu projeye engel olmaya çalışanlara karşı devletin gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğim ve yasalar çerçevesinde her türlü mücadeleyi vermekte kararlıyım. Bu proje benim ve hükümetim için olmazsa olmaz projelerden biridir.”

ARAÇ VE AKARYAKITA SERVET ÖDENİYOR

Arıklı, son verilere göre ithal edilen araç ve akaryakıt için bir yılda 350 milyon dolar harcandığını belirterek “Ülkenin dört bir yanına taşımacılık hizmeti sunacak olan proje ile öğrenci okuluna, çalışan işyerine, vatandaş çarşıya pazara, turist de istediği yere rahatça ulaşabilecek. Konforlu ve güvenli tek tip araçlarla, akıllı duraklarıyla, cep telefonundan otobüs saatlerini takip edebileceğiniz uygulamasına kadar dört dörtlük bir hizmet verilecek. Her yıl arabaya ve akaryakıta 350 milyon dolar veya daha fazlasını vermek zorunda kalmayacağız. Halkın ulaşım sorununu, sektörün kangrenleşmiş tüm sorunlarını çözecek ve şehirlerimizdeki trafik keşmekeşini ortadan kaldıracak bu hizmeti vermek, boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTELER İLE ORTAK YOL BULUNMALI”

Bakan Arıklı, üniversitelerin bir paydaş olduğunu ancak toplu taşımacılıkla ilgili oluşturulacak yapıda yer almayacağına işaret ederek, “Ancak üniversitelerin yaptığı yatırımlar var. Ellerinde bulunan araçlar var. Bu konuda hep birlikte oturup bir ortak yol bulmamız gerekecek. Bunu hep birlikte başaracağız, başarmak zorundayız. Bundan hem halkımız, hem işletmecilerimiz, hem de diğer paydaşlarımız kazanacak” şeklinde konuştu.

TAŞIMACILARDAN ARIKLI’YA DESTEK

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ise toplu taşıma konusunda Bakan Arıklı’nın öngördüğü projeye tam destek verdiklerini, bu konuda yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade etti. KTTTB Başkanı Bekir Beksan Akandere ise, şirketleşmenin kendileri için olmazsa olmaz olduğunu ve Bakan Arıklı’nın çabalarını desteklediklerini belirterek birliğin önerilerini paylaştı.

Kabullerde Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da hazır bulundu.

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