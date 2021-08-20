Arıklı: “Tüp gaz ithalatçıları zam talebinde bulundu, Salı günü Bakanlar Kurulu’nda görüşeceğiz”

Tüp gaz fiyatlarına 20 ila 30 TL arasında zam geleceği yönündeki iddialarla ilgili Gündem Kıbrıs'ta Çiğdem Aydın'a konuşanı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “böyle bir konu gündemimizde yok” dedi.
Tüp gaz ithalatçılarının zam talebinde bulunduğunu ancak rakam vermediklerini söyleyen Arıklı, “Salı günü Bakanlar Kurulu’nda bu talebi ele alacağız” ifadelerini kullandı.
Ev tipi tüp gaz fiyatlarına 20 ila 30 TL arasında zam yapılacağı, tüp fiyatlarının 120 TL civarına yükseleceği iddia ediliyor. Haberlerde, söz konusu iddialar, “uluslararası piyasalarda gaz hammaddesinin 180 - 200 dolar zamlanmasına” bağlanıyor.
NE OLDU?
Sıra tüp gaz da.. 90'dan 120'ye çıkacağı öne sürüldü https://t.co/ZV9c17HIkP #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/jMD4Ylx45A— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) August 20, 2021
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