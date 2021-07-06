Arıklı: Tüp gaza zam yok!

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tüp gaza herhangi bir zammın gündemde olmadığını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tüp gaza herhangi bir zammın gündemde olmadığını açıkladı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Arıklı, bu konuda bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ve suni gündem yaratıldığını kaydetti…

Tüm imkânların kullanılarak, tüp gaza zammı ertelemeye çalıştıklarını da belirten Bakan Arıklı, vatandaşın yanlış bilgilendirilmemesini istedi.