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Arıklı: Türk Ordusu, Mustafa Kemal Önderliğinde Çanakkale'de Destan Yazdı

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Arıklı: Türk Ordusu, Mustafa Kemal Önderliğinde Çanakkale'de Destan Yazdı
Arıklı: Türk Ordusu, Mustafa Kemal Önderliğinde Çanakkale'de Destan Yazdı

ARIKLI: TÜRK ORDUSU, MUSTAFA KEMAL ÖNDERLİĞİNDE ÇANAKKALEDE DESTAN YAZDI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Mustafa Kemal önderliğindeki Türk ordusunun, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir askeri başarıya imza atarak Çanakkale’de destan yazdığını söyledi.

Bakan Arıklı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Çanakkale Zaferinin dünyada başka örneği bulunmayan bir kahramanlık destanı olduğunu aktaran Arıklı, Çanakkale Zaferi ile sadece Türk milletinin değil, dünya tarihinin değiştiğini, bu üstün başarının, empreyalizm altında ezilen halklara moral ve umut aşıladığını kaydetti.

Arıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

“Vatanı empreyalistlere karşı korumak ve savunmak için imkansız koşullar altında canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimiz, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları ve topraklarımızı vatan kılan Aziz Şehit ve Gazilerimizin manevi hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun. Çanakkale ruhunu, kutlu bir emanet gibi gönüllerimizde gururla taşıyacak, yeni nesillere miras bırakacağız.”                                

                                                                                                         

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