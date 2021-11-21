  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Arıklı: “Türkiye İle İmzalanan Ekonomik Paketinin Hiçbir Şartını Yerine Getiremedik”

» »
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Türkiye ile imzalanan ekonomik paketinin hiçbir şartının yerine getirilememesinden dolayı ülkeye para akışının sağlanamadığını” savundu.
Arıklı: “Türkiye İle İmzalanan Ekonomik Paketinin Hiçbir Şartını Yerine Getiremedik”

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin Mormenekşe’de düzenlediği sohbet toplantısında konuştu. Arıklı, “Türkiye ile imzalanan ekonomik paketin hiç bir şartını yerine getiremediklerini” belirterek, “Bu yüzden para akışı sağlanamadı ve bütçe allak bullak oldu” ifadelerinde bulundu.

Arıklı, YDP’nin de yer aldığı koalisyon hükümetinin istifasına ilişkin olarak, “Mecliste ve komitelerde çoğunluğu olmayan ve bu yüzden icraat yapamayan bir hükümet durumundaydık. Ne Hal Yasası’nı, ne Belediyelere Yetki Yasası’nı, ne de Sanayi Bölgeleri Yasası’nı geçiremedim. İcraat yapamayacağımız bir hükümette yer almamanın anlamı yoktu. MYK’mız hükümetten çekilme kararı alacağı gün Başbakan istifasını sundu ve erken seçimin önü açıldı" dedi.

“KKTC’nin çözülemeyecek sorunu yok. Popülizm girdabında debelenen ehliyetsiz, liyakatsiz politikacıların var" diyen Arıklı, “Bu düzene ancak YDP çekidüzen verebilir" görüşünü savundu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BAF Türk Birliği Genel Kurulunda Cenk Dökmen Yeniden Başkan Seçildi21 Kasım 2021 Pazar 15:13
  • Yeşil Barış Hareketi: “Alagadi’de Ağaçlar Katledildi”21 Kasım 2021 Pazar 15:02
  • Çakıcı: Kötü Yönetimler Ülkeyi Batırdı21 Kasım 2021 Pazar 14:38
  • Sibel Tatar Öncülüğünde Çocuklar İçin Çalışma Grubu Oluşturuldu21 Kasım 2021 Pazar 14:28
  • Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti.21 Kasım 2021 Pazar 13:42
  • Meclis’te Bütçe Görüşmeleri Yarın Başlıyor21 Kasım 2021 Pazar 13:21
  • KEİ Ofisi: KKTC’de Nirengi Ağı Oluşturulması Projesi Tamamlandı21 Kasım 2021 Pazar 12:32
  • Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Mesaj Yayımladı21 Kasım 2021 Pazar 12:27
  • Ekonomik Örgütler Platformu: Aşılamayı Tamamlayalım, Sağlık Kurallarına Uyalım21 Kasım 2021 Pazar 12:13
  • Atelier Arkın’ın Resim Ve Seramik Sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde21 Kasım 2021 Pazar 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti