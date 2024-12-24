Arıklı: Türkiye'de doğal afetlerde yaşanan kayıplara 'kader' deniyor, bu kader değil cinayettir!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İsias Otel davası ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Türkiyede yaşayan insanlar tarih boyu doğal afetlerde meydana gelen can kayıplarını 'kader' diyerek kabullendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Adıyaman'da bugün görülen İsias Otel davasının altıncı duruşması olurken açıklamalarda bulundu.

Arıklı, davanın sıradan bir dava olmadığını vurgulayarak, Kıbrıs Türklerinin bu süreci yekvücut olarak takip ettiğini söyledi.

"BU KADER DEĞİL!"

Bakan Arıklı, Türkiye’de doğal afetlerin ve bu afetlerde yaşanan kayıpların genellikle kader anlayışıyla kabul edildiğini belirterek, "Bugüne kadar inşaat malzemesinden çalındığı, zayıf zemine bina yapıldığı veya binaların kolonları kesildiği için yaşanan ölümlerde kimse hesap sormadı. Ölen öldüğüyle, çalan çaldığıyla kaldı. Bu ölümleri 'kader' diyerek içselleştiren bir toplum yapısıyla karşı karşıyayız" dedi.

Ancak Kıbrıs Türklerinin, Şampiyon Melekler olarak anılan çocuklar için bu anlayışa boyun eğmediğini belirten Arıklı, "Kıbrıs Türkleri, 'Bu kader değil. Çocuklarımıza otel adı altında tabut yapan paragözlerin işlediği bir cinayettir bu' diyerek seslerini yükseltiyor. Ve bu duruşlarıyla Türkiye'deki 83 milyon insana da örnek oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"OLASI KAST KARARI EMSAL OLUR"

Arıklı, İsias Otel davasında mahkemenin "olası kast" üzerinden karar vermesinin Türkiye’de adalet adına tarihi bir dönüm noktası olacağını belirtti. "Bu karar yalnızca Şampiyon Meleklerin değil, geçmişte depremlerde hayatını kaybeden on binlerce insanın davası için de bir emsal teşkil edecek," diyen Arıklı, adaletin tecelli etmesi durumunda bu davanın gelecek doğal afetlerde yaşanabilecek olası ihmalleri önleme yolunda önemli bir kazanım olacağını ifade etti.

"İSİAS HEPİMİZİN DAVASIDIR"

Bakan Arıklı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Şunu unutmayalım ki İsias davası, yalnızca Kıbrıs Türklerinin değil, adalet arayan herkesin davasıdır. Şampiyon Meleklerin aileleri, yalnızca kendi evlatlarının değil, aynı zamanda 56 bin 67 kişinin hakkını arıyor. Bu yüzden diyoruz ki, İsias hepimizin davasıdır."

ARIKLI'NIN TAM PAYLAŞIMI ŞÖYLE:

"İSİAS FACİASI KADER Mİ?

Bugün Adıyaman'da İsias davasının belkide son celsesi başlayacak. Umudumuz Türkiye Adaletinin sanıkları, "Olası Kast" üzerinden mahkum etmesi...

Bu dava sıradan bir dava değil. Kıbrıs Türkleri yekvücut olmuş bir durumda, bu davayı yakından takip ediyorlar. Ve bir anlamda Türkiye vatandaşlarına da bir ders veriyorlar.

Çünkü, Türkiyede yaşayan insanlar tarih boyu bir kaderci anlayışı benimseyerek, gerçekleşen her doğal afeti ve bu afetlerde meydana gelen can kaybını, büyük bir teslimiyetle, "Kader böyleymiş" diyerek kabullendi ve boyun eğdiler.

Oysa inşaat malzemesinden çalındığı için, yumuşak zemine apartman yapıldığı için veyahut apartmanın alt katını işyerine çevirmek maksadı ile kolonlar kesildiği için vs. doğal afetlerde yıkılan binlerce binanın altında kalıp hayatını kaybeden kimsenin hakkı aranmadı şimdiye kadar...

Bakınız, deprem kuşağında yer alan Türkiye'de bugüne kadar yaşanan büyük depremlerde, resmi rakamlara göre 56 bin 65 kişi yaşamını yitirdi.

Çalan çaldığı ile, ölen öldüğü ile kaldı. Çünkü; dediğimiz gibi ölenlerin yakınları bu ölümleri, "KADER" diyerek kabullendi. İçselleştirdi.

Maraş Depreminde hayatını kaybeden binlerce insan varken, bir tek Kıbrıs Türkleri Şampiyon Melekler için isyan ediyor. "Bu kader değil. Çocuklarımıza otel adı altında tabut yapan paragözlerin işlediği bir cinayettir bu" diyorlar.

Kıbrıs Türkleri bu haykırışları ile, cinayetlere "Kader" diyerek boyun eğen 83 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da örnek oluyorlar.

Şunu bilin ki İSİAS davasında mahkeme, olası kasttan karar verir ve sanıklara ağır bir cezaya hükmederse, bu karar "Emsal" olacaktır.

Yani Şampiyon Meleklerin haklı davasının takipçisi olan Kıbrıs Türkleri, aynı zamanda geçmişteki depremlerde hayatını kaybeden 56 bin 67 kişinin de davasını ve hatta bundan sonraki doğal afetlerde hayatını kaybedecek olan insanların da mücadelesini veriyorlar.

Bu yüzden 'İSİAS hepimizin davasıdır' diyoruz..."