Arıklı; "Türkiyeden Hangi Yüzle Para İsteyecektik?"

Yeniden Doğuş Partisi Mormenekşe ’de sohbet toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı Türkiye ile imzalanan Ekonomik paketin hiç bir şartını yerine getiremediklerini söyleyerek bu yüzden para akışının sağlanamadığını ve bütçenin allak bullak olduğunu söyledi. Arıklı sözlerine şöyle devam etti;" Mecliste ve komitelerde çoğunluğu olmayan ve bu yüzden icraat yapamayan bir Hükümet durumundaydık. Ne hal yasasını, ne Belediyelere yetki yasasını ne de Sanayi Bölgeleri yasasını geçiremedim. İcraat yapamayacağımız bir Hükümette yer almamanın anlamı yoktu. MYK’mız Hükümetten çekilme kararı alacağı gün Başbakan istifasını sundu ve erken seçimin önü açıldı" dedi.

"KKTC nin çözülemeyecek sorunu yok. Popülizm girdabında debelenen ehliyetsiz, liyakatsiz politikacıların var" diyen Arıklı;"Bu düzene ancak YDP çekidüzen verebilir" dedi.

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Enver Öztürk ise aylardır her hafta bir bölgede yüzlerce kişinin katılımıyla etkinlikler düzenlediklerini, YDP nin seçime en hazır parti olduğunu söyledi. Öztürk;"11.000 üyemiz birer kişi sandığa götürse Hükümeti kuran parti biz oluruz" dedi.

Gazimağusa İlçe Başkanı Servet Karabacak ise yağmurlu havaya rağmen yüzlerce insanı bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek; " Çığ gibi her geçen gün büyüyoruz" dedi.