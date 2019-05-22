Arıklı: "Türkiye'nin müdahalesi var!"

Katıldığı televizyon programında UBP-HP koalisyon hükümetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Türkiye’nin bir müdahalesinin olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.

Bu sabah Baykan Gürses Özdağ’ın sunduğu “Merhaba Yeni Gün” programına konuk olan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, UBP-HP koalisyon hükümetiyle gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Erhan Arıklı, “Ne olacağı çok önceden belliydi, altyapı oluşmuştu. Neticede dörtlü koalisyon hükümetini Ankara’nın istemediğini ve bu iki partili hükümete yeşil ışık yaktığını sağır Sultan bile biliyordu.” dedi.

Ankara’nın geçmişte de Kıbrıs’taki siyasete doğrudan müdahalelerde bulunduğunu sözlerine ekleyen Arıklı, içinde bulunduğumuz dönemi değerlendirirken , “Türkiye’nin bir müdahalesinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Özersay’ın Çavuşoğlu ile birkaç kez görüşmesi, Ersin Tatar’ın Ankara’ya gitmesi, oradan İstanbul’a gitmesi…Buradan herkes anlıyordu ki Ankara bu iki partinin hükümet kurmasını istedi. Bu çok olumsuz bir şey değil.” ifadelerini kullandı.