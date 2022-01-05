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Arıklı: Türkiye’yi Sağmaya Dayalı Sistemi Değiştireceğiz

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YDP Yedikonuk Ve Büyükkonuk’ta Halkla Buluştu
Arıklı: Türkiye’yi Sağmaya Dayalı Sistemi Değiştireceğiz

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve ekibi, bugün Yedikonuk ve Büyükkonuk’ta halkla buluştu

“Türkiye’yi sağmaya dayalı sistemi  değiştireceğiz”

Yeniden Doğuş Partisi köy gezilerine bugün Yedikonuk ve Büyükkonuk’la devam etti.  

Arıklı, önümüzdeki seçimlere dikkat çekerek,  “Yöneticilerin kimler olması gerektiğine siz karar vereceksiniz. Şu ana kadar olan durumdan yaşadıklarımızdan memnunsanız,  zamlardan bir şikayetiniz yoksa,  çoluk çocuğunuza iyi harçlık verebiliyorsanız, onların geleceğini garanti altına almışsanız bu düzeni kuran siyasi patileri desteklemeye devam edersiniz. Ya da 44 senedir kurulu olan bu düzenin, garibanların yoksulların kanını emen bu vurguncu düzenin sonunu getirecek olan bir siyasi partiye oy vereceksiniz ki o da YDP’dir” dedi.

 

ANAVATAN SÖZÜNÜN ERİ POLİTİKACI İSTİYOR

Anavatan Türkiye’nin de artık KKTC’de sözünün eri politikacı istediğini söyleyen Arıklı,  “Söz veren, bu sözünü tutan,  imza atan ve imzasının arkasında duran hükümet istiyor.  Böyle bir hükümet gören Anavatan Türkiye buranın bütün ihtiyaçlarını karşılar,  bütün sıkıntılarını çözer… Ancak gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin bugüne kadar ne yazık ki,  yaptığı tek iş var, o da Türkiye'ye söz vermek…  Biz YDP olarak Türkiye'yi sağmaya dayalı bu sistemi, bu düzeni değiştirecek tek partiyiz. UBP de bunu çok iyi bildiği için algı operasyonları yapıyor. Çünkü  biz hükümette olduğumuzda neler yapabileceğimizi çok iyi gösterdik.  En az 10 tane icraatımıza engel oldular” ifadelerini kullandı.

 

 

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