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Arıklı: UBP açıklama yaptıkça batıyor

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"Suat Yeldener demiş ki;"Araçta bulunan paketlerin bizimle ilgisi yok""
Arıklı: UBP açıklama yaptıkça batıyor

İşte Arıklı'nın Başbakanlık Müsteşarı Yeldener'in yaptığı açıklamaya verdiği yanıt...

UBP AÇIKLAMA YAPTIKÇA BATIYOR

Suat Yeldener demiş ki;"Araçta bulunan paketlerin bizimle ilgisi yok"

Diyelim ki dağıtılan paketler Kızılay'ın veya Gıda Yardım Merkezinin değil. Peki ya diğer iddialar ne oldu?
1)Yakalanan gencin UBP ile bağlantısı var mı?
2)Yakalanan gencin, UBP li olduğu için sokağa çıkma yasağını delme hakkı var mı?
3)Yakalanan gencin elindeki izin kağıdında saat yazıyor mu idi?
4)Yakalanan genç polise; "Başbakanın izni ile verilen adreslere yardım dağıtıyoruz" dedi mi?
5)Polislere genci bırakın diyen üst düzey yetkili kimdi?
6)UBP veya Başbakanlı, daha önce sokağa çıkma yasağını deldiği için tutuklanan kişilerden özür dileyecek mi?
7)UBP veya Başbakanlık, daha önce yasağı deldiği için ceza kesilen kişilerin cezasını ödemeyi düşünür mü?
Küçücük bir özür ile bu konuyu kapatmak varken, niye sürekli kendinizi iyice batıracak açıklamalar yapıyorsunuz?

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