Arıklı: UBP ayıp ediyor!

Erhan Arıklı, konuk olduğu televizyon programında gerek nisabın sağlanması gerekse bütçenin ve yasaların geçirilmesinde hükümete destek verdiklerine değinerek, "biz alışık olmadığımız ve farklı bir muhalefet anlayışını benimsedik, hükümete 100 günlük süre verdik" dedi.

Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve gelir gelmez hükümeti sırf muhalefet yapmak için eleştirmeyi doğru bulmuyoruz. Ulusal Birlik Partisi'nin yaptığı budur, sırf muhalefet yapmak için eleştiriyorlar. Kendi hazırladıkları bütçeye mecliste ret oyu verdiler. Ben kürsüden sordum, bu bütçeyi siz hazırlamadınız mı? Eğer hükümette siz olsaydınız bu bütçeyi geçirmeyecek miydiniz? 'Kendi hazırladığınız bütçeye ret oyu vermenizin manası nedir' diye UBP'li arkadaşlara sordum. Aldığım yanıt; 'bir muhalefetiz, o yüzden her şeye ret demek durumundayız' şeklinde oldu. Fakat böyle bir muhalefet anlayışı etik değildir."

YDP Milletvekili Arıklı, hükümete yüz günlük bir süre verdiklerini hatırlatarak, "Bu süre boyunca hükümete gerekli desteği vereceğiz, yüz günün sonunda ne yaptıklarına bakıp, ona göre duruşumuzu belirleyeceğiz" dedi.

Ulusal Birlik Partisi'nin bu duruma yaklaşımının yanlış olduğunu kaydeden Arıklı, "UBP, ne isterse olsun, ben muhalefet yaparım" anlayışındadır. Bu çok yanlıştır" dedi.