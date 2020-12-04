Arıklı: UBP-DP-YDP kurulabilir.. Özgürgün ile konuştum

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “HP’nin görevi alması halinde gideceği bir kapı yok. Görüşmeler süreci bunu ortaya koydu.” İfadelerini kullandı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “HP’nin görevi alması halinde gideceği bir kapı yok. Görüşmeler süreci bunu ortaya koydu.” İfadelerini kullandı.

UBP-YDP-DP hükümetinin de kurulabileceğini de ifade eden Arıklı, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile telefonda konuştuğunu, hükümetin kurulması ve gerekli görülmesi halinde gelebileceğini söylediğini aktardı.

Arıklı, Serdar Denktaş’ın dün yaptığı bir açıklamayı anımsatarak, “Serdar Denktaş da gerekli desteği vereceğini açıkladı” diye konuştu.