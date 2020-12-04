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ARIKLI: UBP-HP artık olmaz, azınlık hükümeti tek olasılık

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ARIKLI: UBP-HP artık olmaz, azınlık hükümeti tek olasılık
ARIKLI: UBP-HP artık olmaz, azınlık hükümeti tek olasılık

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Genç TV'de katıldığı Nazar Erişkin'in programında önemli açıklamalar yaptı.

DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ

İşte satır başları;

Özersay siyasete girdiği günden beri ben merkezli bir tutum izliyor.

Arıklı: Ben Meclisteki siyasi partilerin bu aşamadan sonra HP ile hükümet kurmak istemeyeceğini düşünüyorum.

 

UBP azınlık hükümeti kurulabilir...

Meclis 26 sayısı ile açılabilir 14 evet ile hükümet programı onaylanır.

 

ARIKLI: UBP-HP artık olmaz

Geriye azınlık UBP hükümeti veya UBP-DP-YDP azınlık hükümeti de kurulabilir.Tüm diğer modeller denendi artık herkes bu 3’lü koalisyon modelini düşünebilir.

Ehveni şer diyerek azınlık hükümetine destek verebiliriz.

 

3'LÜ MODEL EN AKLA YAKIN MODEL

UBP ile hükümet kuran tüm partiler küçülerek çıkmıştır buna rağmen 3'lü koalisyon modeli en akla yakın modeldir.

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