Arıklı: “UBP ile DP anlaşsın dışarıdan destek veririz”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti’nin anlaşması halinde, 24 Milletvekilli destekli bir hükümete dışarıdan destek vereceğini söyledi.
BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ isimli programda konuşan Arıklı, acil erken bir seçim tarihi netleşmesi durumunda bakanlık talep etmeden UBP-DP koalisyon hükümetini destekleyebileceklerini deklare etti.
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