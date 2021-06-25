Arıklı: “UBP’li kardeşlerime tavsiyem, herkes kendi işine baksın…”

İşte o açıklama;

ZORUNLU AÇIKLAMA (2)

Önceki akşam bir TV Kanalında yaptığım söyleşide gelen bir soru üzerine; "UBP Kurultayında Faiz Sucuoğlu'nun Başkan seçilmesi halinde şahsi görüşümün, Hükümetten çekilmemiz olduğunu, bizim Hükümetten çekilmemiz halinde Hükümetin 26 ile de yoluna çok rahat devam edebileceğini, dolayısı ile bir Hükümet krizinin yaşanmayacağını ifade etmiştim.

Ne varki bu demeç UBP çevrelerinde sert tepkilere neden oldu. Konu mecrasından çıkarılarak "Had", "Müdahale" ve "Ayar" noktalarına getirildi.

Konuyu bir kez daha açıklayarak kapatıyorum.

1)Bu söylemim tamamen şahsi görüşümdü. Bizde son sözü her zaman Parti Yetkili Kurullarımız söyler.

2)Bu söylem bir tehdit veya şantaj değildir. Biz olmasak da bu Hükümet devam edebileceğine göre bu nasıl bir tehdit veya şantaj olabilir?

3)"Sucuoğlu ile yapamayız" dememin sebebi, Sayın Sucuoğlunun YDP Kurultayına müdahale etmiş olmasıdır ki bu müdahale ile ilgili şikayetimi, o dönemde de dile getirmiştim. Benim Genel Başkan Yardımcıma (S.A) dahi bile, Partinin başında kimi görmek istediğini söyleyen Sayın Sucuoğlu'nun, benim bu demecimden şikayet etme hakkı yoktur.

4)Sayın Sucuoğlu'nun Türkiye ile ilişkileri kendini ilgilendirir. Onun Türkiye ile ilişkilerinin bozuk olduğunu Sayın Taçoy 17 Haziranda verdiği bir demeçte söylemiş;" Beni destekle Türkiye ile ilişkilerini düzelteyim" demişti.

5)Bu demecim UBP nin içişlerine müdahale değildir. Bir başka partinin içişlerine müdahale haddim olmadığı gibi etik kurallara da aykırıdır. Ama olası bir durumda partimin ve şahsımın pozisyonunun ne olacağını önceden söylemek de en doğal hakkımdır.

UBP li kardeşlerime tavsiyem masumane söylenmiş bir sözü daha fazla uzatmadan herkesin kendi işine bakmasıdır...