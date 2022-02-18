  • BIST 2.028,15
  • Altın 829.681
  • Dolar 13.6177
  • Euro 15.4824
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Arıklı: UBP’nin üçüncü ortakla anlaşmasını bekliyoruz

» »
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile hükümette yer alma konusunda anlaştıklarını açıklayarak, UBP’nin üçüncü ortakla anlaşmasını beklediklerini söyledi.
Arıklı: UBP’nin üçüncü ortakla anlaşmasını bekliyoruz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile hükümette yer alma konusunda anlaştıklarını açıklayarak, UBP’nin üçüncü ortakla anlaşmasını beklediklerini söyledi.


Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, UBP ile yürüttükleri hükümet kurma çalışmalarında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile kurumlardan Serbest Liman ve Bölge İdaresi ile Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.’nin YDP’de olacağı bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.


UBP’nin diğer partilerle yürüttüğü görüşmelerdeki tartışmaların içinde YDP’nin bulunmadığını ifade eden Arıklı, “UBP’nin üçüncü ortakla anlaşmasını bekliyoruz” diyerek, üçüncü ortağın DP olmasını tercih ettiklerini söyledi.

“Sağda birlik arzu ediyoruz” diyen Arıklı, UBP’nin HP ile anlaşması halinde de itirazlarının olmayacağını da belirtti.
Öte yandan, Serbest Liman ve Bölge İdaresi ile Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd., devam eden hükümette Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı kurumlar idi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hak-Sen, Taşeron İşçilerin Aylardır Ödenmemesine Tepki Gösterdi18 Şubat 2022 Cuma 10:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Yusuf Taçoy’un vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı18 Şubat 2022 Cuma 10:29
  • Tarkan'ın son şarkısı: Muhalefette neşe, iktidarda can sıkıntısı! (VİDEO)18 Şubat 2022 Cuma 10:08
  • Sucuoğlu: Pazar gününe kadar olumlu veya olumsuz bir sonuca varacağız18 Şubat 2022 Cuma 09:50
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?18 Şubat 2022 Cuma 09:43
  • KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.18 Şubat 2022 Cuma 09:42
  • Bugün Hava Nasıl Olacak?18 Şubat 2022 Cuma 09:39
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 18 Şubat 202218 Şubat 2022 Cuma 09:31
  • Ataoğlu: UBP’ye Görüşlerimizi İlettik, Geri Dönüş Bekliyoruz17 Şubat 2022 Perşembe 22:58
  • Erhürman: UBP, Bugün Bizimle Temasa Geçmek İsteseydi, Geçerdi17 Şubat 2022 Perşembe 22:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti