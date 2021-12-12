Arıklı UBP'ye giden YDP üyelerine çağrı yaptı: "Taş yerinde ağırdır"

"Başka konaklarda bekçi bile olmaya layık görülmüyorsunuz. Gelin burada kendi evinizin efendisi olun"

TAŞ YERİNDE AĞIRDIR...

İŞTE YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama;

Dün bazı partiler Milletvekili adaylarını belirlediler...

Sahte vaad ve büyülü sözlere inanarak bu partilerde ikbal arayan kişilerin sonlarının hüsran olduğunu bir kez daha gördük, anladık...

Atalarımız boşuna "Taş yerinde ağırdır" dememiş. Bu arkadaşlara son kez kucağımızı açıyor ve diyoruz ki, "Başka konaklarda bekçi bile olmaya layık görülmüyorsunuz. Gelin burada kendi evinizin efendisi olun"

Vesselam...