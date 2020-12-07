Arıklı: “Üçlü hükümet için muhalefeti ikna etmek zorundayız”

Arıklı, üçlü hükümetin muhalefetle iş birliğine muhtaç olduğunu, muhalefetin ikna edilmesi gerektiğini belirterek, “Üçlü hükümetin alternatifi erken seçimdir.

Arıklı, üçlü hükümetin muhalefetle iş birliğine muhtaç olduğunu, muhalefetin ikna edilmesi gerektiğini belirterek, “Üçlü hükümetin alternatifi erken seçimdir dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan “Manşet+” programına telefonla bağlanarak, UBP-YDP-DP hükümeti konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arıklı, muhalefet partilerinden bir ya da iki vekilin destek vermesi ve Meclis Genel Kurulu’nun açılması halinde, hükümet programının oylanacağını, 26 sayısıyla Meclis’in açılması ve 14 kişinin hükümet programına 'evet' oyu kullanması halinde hükümetin güvenoyu almış olacağını belirtti.

3’lü hükümetin şu an son çare olduğunu belirten Arıklı, “Bunun alternatifi erken seçimdir. YDP dışında hiçbir parti seçim istemiyor” dedi.

Bugün öğlen saatlerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümet kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e vermesini beklediklerini belirten Arıklı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Her konuda muhalefetle iş birliği içinde olacağız. Muhalefeti ikna edersek, bu süreç sıkıntı çıkmadan atlatılır…”