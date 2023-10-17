Arıklı: Ülkedeki trafik kazaları artık altından kalkamayacak bir boyuta erişti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı mecliste , ülkedeki trafik kazalarının artık altından kalkamayacak bir boyuta eriştiğini söyledi.

Trafik kazalarının sadece ülkenin değil, dünyanın bir sorunu olduğunu kaydeden Arıklı, yolların kötü olmasından da kaynaklanan kazalar olduğunu belirtti. Arıklı, 2 akademisyen tarafından hazırlanan bir makaleden alıntılar yaptı.

Arıklı, yolların hızlı şekilde yapılmasını sağlamaya çalıştıklarını ancak şoför ve insanların da ciddi hatalar yaptığını belirtti.

Erhan Arıklı, cihaz ve alt yapı yatırımlarının bir bütçe meselesi olduğuna işaret ederek, yasanın geçmesine katkı koyanlara teşekkür etti.