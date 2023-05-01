  • BIST 4.617,93
  • Altın 1238.972
  • Dolar 19.4547
  • Euro 21.405
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Arıklı: Ülkemize hayat veren, ürettikçe varlığımızı pekiştiren tüm emekçilere selam olsun

» »
Arıklı: Ülkemize hayat veren, ürettikçe varlığımızı pekiştiren tüm emekçilere selam olsun
Arıklı: Ülkemize hayat veren, ürettikçe varlığımızı pekiştiren tüm emekçilere selam olsun

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, emeğin ve alın terinin yarattığı değerlerin kutlandığı gün.1 Mayıs, tüm Dünya ile birlikte ülkemizde de işçilere, emekçilere, tüm çalışanlara ve hakları için verdikleri mücadeleye adanmış bir gündür. Çalışma yaşamıyla ilgili hedefimiz, AB normlarına uygun, güvenli ve eşitliğe dayalı bir sisteme kavuşmaktır. Kadınıyla, erkeğiyle ülkemize hayat veren, ürettikçe varlığımızı pekiştiren tüm emekçilere selam olsun. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydınköy'de Yangın01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:15
  • Oğuz: Günden güne gelişerek büyüdüğünü görmenin gururunu yaşıyoruz30 Nisan 2023 Pazar 21:23
  • Sipahi'de kaza: 4 yaralı30 Nisan 2023 Pazar 19:55
  • USARGames 2023 Arama-Kurtarma Oyunları, bu akşam ödül ve kapanış töreniyle tamamlanacak30 Nisan 2023 Pazar 19:52
  • Tatar: Çiftçilerimizin ekonomiye katkısı küçümsenemez30 Nisan 2023 Pazar 17:12
  • İHP’den 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü Paneli…30 Nisan 2023 Pazar 17:03
  • Ersoy: Umutsuzluğun ve Yılgınlığın Pompalandığı Yerde Halkı Mücadeleye Çağırıyoruz30 Nisan 2023 Pazar 16:45
  • 1 Mayıs - 31 Ekim arasında ateş yakmak yasak!30 Nisan 2023 Pazar 16:24
  • Ataoğlu: Birlik olmanın gücü, tüm zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olacak30 Nisan 2023 Pazar 16:19
  • Arıklı: Bize göre Rum’dan mal satın alan Türk iş adamları teşvik edilmeli30 Nisan 2023 Pazar 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti