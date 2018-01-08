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Arıklı: ''Ülkeyi hükümetsiz bırakamayız''

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Arıklı: ''Ülkeyi hükümetsiz bırakamayız''
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Prof. Dr Erhan Arıklı, olası koalisyon modelini Evrenselgazete'den Rana Sarro'ya değerlendirdi.

Başkan Erhan Arıklı, olası kurulabilecek bir UBP-YDP-DP koalisyon hükümetine işaret etti ve böyle bir hükümette yer almalarına aslında sıcak bakmadığını kaydederek, bunun bir icraat hükümeti olmayacağı, bir seçim hükümeti olacağını anlattı. 

Erhan Arıklı, "İcraat yapamaz, meclisten karar geçiremez, çünkü komitelerde olası muhalefetin ağırlığı olacak, bizim grubumuz olmadığı için komitelerde oy hakkımız olmayacak. Bu sebepten dolayı bu koalisyonun meclisten yasa geçirme erki olmayacağı için öyle uzun vadeli bir koalisyon olması mümkün değil" dedi. 

Bu şartlarda, 3 partili koalisyon hükümetinin dışında herhangi bir hükümet modelinin teknik olarak kurulamadığını belirten Arıklı, "onun için başka bir alternatif yok" dedi.

Profesör Dr. Erhan Arıklı, "belki bir azınlık hükümetini dışarıdan destekleyebilirler, onda da sayı yetmiyor. CTP'nin kuracağı bir azınlık hükümetini dışarıdan, HP, TDP ve DP destekleyebilir. Yani bu çok da mantıklı değil" diyerek, en mantılısının üçlü koalisyon olacağını, bunun da icraat hükümeti olamayacağını, bunun da uzun süre devam etmesinin mümkün olamayacağını anlattı. 

"SEÇİM HÜKÜMETİ OLASILIĞI YÜKSEKTİR"

Hangi şartlarda seçim hükümeti kurulacağı, ne şartlarda kurulabileceğinin oturulup konuşulabileceğini kaydeden Erhan Arıklı, "Haziranda seçime gidilir. Yerel seçimlerle birlikte çok da masraflı olmaz. Tabi seçim sistemini değiştirerek, karmayı da kaldırmak gerekiyor. Tek bölgeli çarşaf liste olması gerekiyor. Bunları Ulusal Birlik Partisi ve muhtemel ortaklarımızla konuşacağız" dedi.

Dün gece Evrenselgazete'ye yaptığı açıklamada, olası bir UBP-YDP-DP koalisyon hükümetinde yer almayı şahsen uygun görmediğini belirten Arıklı, "bugün ülkeyi hükümetsiz bırakamayız" diye konuştu.

"DAHA SANDIKLAR KAPANMADAN BUNUN OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"

Hatırlanacağı gibi Erhan Arıklı, daha seçimin başından, sandıkta oyunu kullanırken basına yaptığı açıklamada, 'Bu seçimden istikrarlı bir hükümetin çıkması mümkün değil, 3 partili bir koalisyon hükümeti olacak, o da icraat hükümeti olmaz" demişti. Seçim sonucunun belirlenmesiyle, "Ben bunun olacağını daha oy kullanmadan söylemiştim" diyen Erhan Arıklı, "daha sandıklar açılmadan bu demeci verdim ve halen olduğum yerdeyim" diye konuştu. (evrenselgazete.com)

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