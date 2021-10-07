Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’ye yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’ye yanıt vermek üzere kürsüye çıktı.

Pazartesi günü Meclis’in açılamaması konusuna değinen Arıklı, “CTP’nin bu konudaki tavrı kendi içinde tutarlı olsa da bize göre hukuk dışıdır” dedi ve yapılanın iç tüzüğe aykırı olduğunu kaydetti.

Arıklı Cumhurbaşkanı yurt dışındayken Meclis Başkanının ona vekalet etmesi dolayısıyla Meclis’teki görevini ifa edip edemeyeceği konusundaki yasal durumun hukukçular tarafından ele alınması gerektiğini belirtti.

Kıb-Tek konusuna değinen Arıklı, “kurum benim yaptığım icraat dolayısıyla asla zarar etmemiş, aksine kar etmiştir” dedi.

Yakıt konusunda ciddi bir algı operasyonu oluşturulduğunu söyleyen Arıklı tahliller hakkında çıkan haberlere de değinerek, alınan numunelerin limit değerlerin dışında olduğu haberlerini TPIC’e ilettiklerini anlattı.

TPIC’ın “ben malımın arkasındayım, isteyen herkesin önünde numune alalım” dediğini ve günün sonunda Ombudsmandan, Belediyeler Birliğine ve Yeşil Barış Hareketine birçok kesimin numune aldığını kaydeden Arıklı, çıkan sonucun temiz olduğunu söyledi.

Arıklı “Umarım TPIC bizi mahkemeye vermez” diyerek, TPIC’in itibarlı bir kuruluş olduğunu kaydetti, “bu itibarlı kuruluşun itibarını birileri üç kuruş için yerle bir etti” dedi.

TPIC’in ihaleyi almamak için yüksek fiyat vermeye başladığını ifade eden Arıklı, MİK yöneticileri ve üyeleri hakkında şahsi olarak dava açacağını belirtti.

Ortada ciddi bir rant olduğunu söyleyen Arıklı, CTP Milletvekili Erkut Şahali’ye “bu opsiyon belgesi geçerli midir” diye sordu.

Özdenefe’nin bahsettiği Sanayi Bölgesindeki yerin Tarım Bakanlığı tarafından kendi kurumlarına devredildiğini kaydeden Arıklı, tapu kayıtlarının yapıldığını ve herhangi bir yasa dışılık olmadığını ve talip olanlara verildiğini söyledi.

İlgili yerin tasarrufunun da kendilerinde olduğunu kaydeden Arıklı, ilgili arazinin bir kısmının Sanayi Dairesine devredildiğini ve sanayi bölgesi ilan edildiğini anlattı.

TPIC’le ilgili tahlil raporlarına inanmadığını dile getiren Arıklı “TPIC bu konuda oldukça haklı, tam bir kumpas var, bu kumpas ortaya çıktıktan sonra konuşacağız” dedi.

Kurumun taşıma fiyatlarının düşmesi sayesinde kar ettiğini söyleyen Arıklı “Bana teşekkür etmeniz lazımken bana kurumu zarara uğrattın diyorsunuz” dedi.

Yaptıklarının denetlenmesinden hiç sıkıntı duymadığını söyleyen Arıklı, TPIC’in ilk ihalede sunduğu belgenin sahte olmadığını, sadece orijinal değil pdf olduğunu dile getirdi.

Şu anda ortada bir mücbir sebep olduğunu, 2016’daki uluslararası anlaşmanın süresinin Ekim ayında dolduğunu söyleyen Arıklı, artık doğrudan alım yapılamayacağını kaydetti.

Arıklı şu anda ihaleye çıkılamayacağını, doğrudan alım yapılamayacağını vurguladı.