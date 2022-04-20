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Arıklı: Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın KKTC'yi Temsil Edecek Olması Gurur Verici

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Arıklı: Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın KKTC'yi Temsil Edecek Olması Gurur Verici
Arıklı: Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın KKTC'yi Temsil Edecek Olması Gurur Verici

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Avrupa Kupası’nda ülkemizi temsil edecek olan KKTC Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kabul etti.


Bakan Arıklı, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa Kupası’nda KKTC’yi temsil edecek olmasının gurur verici olduğunu belirtti. Arıklı, takıma başarılar dilerken gelecek olan şampiyonluğu coşku içerisinde kutlamayı umduklarını ifade etti.


KKTC Engelliler Spor Federasyonu Ahmet Akdeniz ise, takıma yaptığı katkıdan dolayı Bakan Arıklı’ya teşekkürlerini sundu.


İtalya’nın Sassari şehrinde 22-24 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada Yunanistan, Portekiz, Fransa, Polonya ve İtalya’dan takımlar yer alacak.

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