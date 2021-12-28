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Arıklı: Verimsiz bir Meclis dönemini geride bıraktık

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7 Ocak 2018 tarihinde seçilen Meclisimiz, bugün son toplantısı ile yasal süresini sonlandırmış oldu.
Arıklı: Verimsiz bir Meclis dönemini geride bıraktık

 

İşte açıkalma;

7 Ocak 2018 tarihinde seçilen Meclisimiz, bugün son toplantısı ile yasal süresini sonlandırmış oldu.

Bu Meclisin verimli çalışamadığı, kurulan Hükümetlerin istediği birçok yasayı Meclisten geçiremediği ve sürekli nisap sorununa takıldığı yaşanan bir gerçektir.

Meclis Komitelerinde bekleyen yasa tasarısı ve önerilerin sayısına baktığımızda, Meclisin durumunu çok daha iyi anlayabiliyoruz.

Mecliste İdari ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bekleyen Yasa Tasarısı ve öneriler toplamda 50 adettir.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesinin gündeminde bekleyen tasarı ve önerilerin sayısı ise 34 tür.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin gündeminde ise 8 yasa tasarısı ve önerisi bulunuyordu.

En vahim Komite ise Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesidir. Bu Komitenin gündeminde bulunan Yasa Tasarısı ve Önerilerin sayısı 233 tür. Komitelerde bekleyen yasa tasarısı ve önerilere bakıldığında halkın ihtiyaç duyduğu çok acil yasaların da olduğu görülür.

2021 yılı ise Meclis açısından en verimsiz yıl olmuştur. Bu koca yılda Meclisten geçen yasa sayısı toplamda 8 adettir.

Böylece toplamda 333 Yasa Tasarısı ve Öneri Meclis Genel Kurulunda beklemektedir. Verimsiz Meclis çalışmalarının önüne geçmenin yolu tıpkı Türkiye’de olduğu gibi burada da yeni bir düzenleme yapılarak Meclisin 3’te 1 sayı ile toplanmasının ve toplanan sayının 3’te 2 si ile karar almasının önünü açmaktır. Böyle bir düzenleme yapılabilmesi halinde iktidarı ve muhalefeti ile Meclis oturumuna katılması mecburiyet haline gelecektir. Maalesef bu basit düzenleme bile Anayasa değişikliğine ihtiyaç duymaktadır.

YDP’ nin iktidar ortağı olacağı önümüzdeki dönemde en azından tüzük değişikliği yapılarak, oturumlara katılmayan Milletvekillerinin maaşlarından kesinti yapılması sağlanacaktır.

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