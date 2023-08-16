Arıklı: Yakın gelecekte doğrudan uçuş çalışmaları sonuçlanacak

Arıklı, doğrudan uçuşlar ile ilgili ciddi çalışmalar yürütüldüğünü, şu anda iki-üç destinasyon üzerinde yoğunlaştıklarını, yakın gelecekte bu konuda sonuç almayı beklediklerini sözlerine ekledi.

Bakan Arıklı, Ercan Havalimanı yeni terminal ve pistinin 20 Temmuz’da açılışının yapıldığını anımsatarak, “Türkiye’de boruyla su getirme projesinin ardından KKTC tarihindeki en büyük ikinci yatırımı zorlu bir süreçten sonra hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katkısı olan herkese minnettarız. Ancak önümüzde büyük bir hedef var o da doğrudan uçuşların başlamasıdır” dedi.

Bakan Arıklı, doğrudan uçuşların siyasetten çok ekonomik boyutunun önemli olduğunu, yolcu potansiyeline erişilmesi durumunda dünyanın herhangi bir noktasından Ercan Havalimanı’na doğrudan uçuş gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Arıklı, doğrudan uçuşlar ile ilgili ciddi çalışmalar yürütüldüğünü, şu anda iki-üç destinasyon üzerinde yoğunlaştıklarını, yakın gelecekte bu konuda sonuç almayı beklediklerini sözlerine ekledi.