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Arıklı: "Yakıt stokçularını ALO 171'e ihbar edin"

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Arıklı: "Yakıt stokçularını ALO 171'e ihbar edin"
Arıklı: "Yakıt stokçularını ALO 171'e ihbar edin"

İşte açıklama;

İHBAR BEKLİYORUZ...

Önceki gün yaşanan akaryakıt stoku, dün sabah itibari ile çözülmüş ve Tedarikçi firmalar Akaryakıt istasyonlarına dağıtım yapmaya başlamışlardır.

Ne varki bazı akaryakıt istasyonlarının, Tedarikçi firmalardan aldıkları akaryakıtı piyasaya sürmeyip stokçuluk yaptıkları yönünde iddialar vardır.

Stokçuluk ağır bir suçtur ve cezası da ağırdır.

İlgili yasa maddemiz aynen şöyledir; "Herhangi bir kişi darlık yaratma amacı ile denetime tabi herhangi bir malın veya bu malların üretim veya imalinde kullanılan hammaddenin istifçiliğini yapamaz veya yapılmasına yardımcı olamaz veya buna izin veremez..." (21/77 sayılı Mal ve Hizmetler Yasası 5.madde 6.fıkra)

Bu yasaya aykırı hareket eden firmaya kesilecek ceza da stoku yapılan malın bedelinin %20 sidir.

Değerli vatandaşlarımızı stokçuluk yaptığından şüphelendikleri akaryakıt istasyonlarını, Ticaret Dairemizin Alo 171 hattına ihbarda bulunmaya davet ediyoruz.

Şurasının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz ki, Kimse Devletten daha güçlü değildir...

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