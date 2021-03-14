Arıklı yaptığı atamaya sahip çıktı!

İşte açıklama;
LAÜ ye atadığımız Okan Erdemsiz Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun süre askerlik yapmış, görevini hakkı ile yerine getirip emekli olmuş bir dava arkadaşımızdır. Bir oyuna getirilerek yaptığı hatanın bedelini de ödemiştir. Okan Erdemsizin uzun süre partimize ve ülkemize hizmetleri olacaktır...
Kendisini bu göreve atamaktan gurur duyuyorum...
NE OLMUŞTU?
Özersay isyan etti... Yazıktır, Ayıptır, Günahtır! https://t.co/r2bNQykQfs pic.twitter.com/bwNUmwgDdP— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) March 14, 2021
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