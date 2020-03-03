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Arıklı: "yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"

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Yeniden Doğuş Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi köy gezilerine devam ediyor.
Arıklı: "yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"

Yeşilköy’de kalabalık bir halkın ilgisi ile karşılaşan Arıklı ve YDP heyeti gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldı.

Arıklı Yeşilköy’de yaptığı konuşmada  KKTC’de sol ve sağ görüşün olmadığını belirterek önümüzde ki seçimin KKTC’ye inanarak onu yaşatmak isteyen yada  federasyon düşüncesi ile bir 50 yıl daha geçmesine seyirci kalmak isteyenler arasında geçeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçildiğinde yapacağı ilk işlerin başında  self determinasyon hakkını kullanmak olduğunu söyleyen Arıklı, Kıbrıs Türk halkına bugüne kadar “Ne istiyorsun” diye soran olmadığını ve bunu ilk olarak yapacak olan biz olacağız dedi.

Bizi Linç kültürüne sahip insanlar olarak nitelendiren Akıncı’ya cevabı sandıkta verileceğini belirten Arıklı bizler KKTC’nin varlığına inanan ve ülkemizin tanıtılması için projelere sahip olan bir partiyiz dedi.

Parti olarak Mecliste iki milletvekili ile ana muhalefet partisi gibi çalıştıklarını ve bunu da başarılı bir şekilde icra ettiklerini  söyleyen Arıklı  yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek destek istediğini belirtti.

Maraş konusuna da değinen Arıklı ,Maraş’ı gündemimize aldığımızda bize güldüler ,yapamazsınız dediler bizde bıkmadan usanmadan nasıl yapacağımızı anlattık dedi.. Arıklı Maraş’ın BM gözetimin de,özel statü de, eski sahiplerinin kullanımına açmak sureti ile iskan açılabileceğini ifade ettiklerini belirterek  günün sonunda hepsi bizim geldiğimiz noktaya geldiler dedi

Arıklı hükümetin işlevselliğini çoktan yitirdiğini belirterek önümüzde ki günlerin siyaset açısından çok hareketli geçeceğini, hükümetin gitme zamanı gelmiş ve geçmektedir" dedi.

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