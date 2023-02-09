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Arıklı: Yardımda bulunmak isteyenler maddi katkıda bulunsunlar

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, deprem bölgesine ulaşım ve yardım gönderilmesi konusunda ’ye değerlendirmelerde bulundu.
Arıklı: Yardımda bulunmak isteyenler maddi katkıda bulunsunlar

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, deprem bölgesine ulaşım ve yardım gönderilmesi konusunda ’ye değerlendirmelerde bulundu.

Bugün akşam üzeri Başbakanlık Kriz Merkezi’nin düzenlediği Adana uçak seferinin yapılacağını Gazimağusa Limanı’ndan bir geminin yola çıkacağını öğle saatlerinde de Gine Limanından Beşparmak gemisinin 450 yolcu ile yola çıkacağını aktaran Arıklı, bir diğer gemiye ise yardım malzemelerinin yükleneceğini açıkladı. Türkiye’deki yakınlarına gitmek isteyenler veya oradaki felaketin etkilerini azaltmak için yardıma koşmak isteyenlerde çok yoğun bir talep olduğunu anlatan Arıklı, önceliğin en çok ihtiyaç duylan iş makinelerinde olduğunu söyledi.

Destekte bulunmak isteyenlerin Başbakanlık kriz merkezine katkıda bulunabileceğini anlatan Arıklı, “Yardımlar oradan organize bir şekilde Türkiye’ye aktarılıyor. İsteyenler maddi katkıda bulunsunlar. Hem AFDA’ın hem başbakanlığın açtığı hesap var. Bu şekilde yardımlar yapmak bence çok daha yararlı olacaktır” şeklinde konuştu.

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