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Arıklı: Yaşanacak sıkıntılardan artık Cumhurbaşkanı Tatar da sorumludur

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Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanması gerektiğini ifade ederek, “Tatar, zamana oynuyor, hata ediyor. Yaşanacak olan sıkıntılardan artık Cumhurbaşkanı Tatar da sorumludur” dedi.
Arıklı: Yaşanacak sıkıntılardan artık Cumhurbaşkanı Tatar da sorumludur

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanması gerektiğini ifade ederek, “Tatar, zamana oynuyor, hata ediyor. Yaşanacak olan sıkıntılardan artık Cumhurbaşkanı Tatar da sorumludur” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Başkanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan, Levent Kutay’ın sunduğu ‘Burası Önemli’ programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın hata yaptığını belirten Arıklı, “Anayasa’nın verdiği yetkiyle Tatar’ın erken seçim tarihini açıklaması gerekirdi” dedi. “Tatar zamana oynuyor hata ediyor” vurgusunu yapan Arıklı, yaşanacak sıkıntılardan artık Cumhurbaşkanı Tatar’ın da sorumlu olduğunu kaydetti.

Toplumda biriken gazın boşaltılması gerektiğini ifade eden Arıklı, siyaset ve Meclis’in kilitlendiğini söyledi.

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