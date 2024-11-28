Arıklı YDP 3. Parti, Baraj yükselecek!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Seçim ve Halkoylaması Yasası’na yönelik bir değişiklik yaparak, Genel Kurul’a verdiklerini ancak bunun yeniden güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Erhan Arıklı, hem Meclis İçtüzüğünü hem de Seçim ve Halkoylaması Yasası’nı ele almak için bir Ad-Hoc Komitesi’nin kurulması için önerge sunacaklarını aktararak, “Bunun için ortaklarımızla konuşacağım. Olumlu görüş vereceklerini düşünüyorum.” dedi.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’ndaki değişiklikle hem barajın yükselmiş olacağını hem de ittifakların önünün açılacağını söyleyen Arıklı, Türkiye’yi örnek gösterdi.

Erhan Arıklı, YDP’nin anketlerde üçüncü parti olarak göründüğünü belirterek, seçime en hazır parti olduğunu vurguladı.