Arıklı: YDP ve DP ittifaktan zararlı çıktı, bundan sonra ittifak yapmayız!

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP ve DP’nin ittifaktan zararlı çıktığını çünkü UBP ve DP seçmeninin ittifak adayına oy vermediğini söyleyerek, “Bundan sonra bizim ittifak yapmamız söz konusu olamaz” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT'de yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli 50+1’ adlı programa konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“YDP VE DP BU İTTİFAKTAN ZARARLI ÇIKTI”

Pazar günü yapılan yerel seçimlere ve ittifaka değinen Arıklı, “Seçimlerde umduğumuzu bulamadık ittifakın beklentileri çok farklıydı onların uzağında kaldık” ifadelerini kullandı, YDP'nin ve Demokrat Parti’nin (DP) bu ittifaktan zararlı çıktığını vurguladı.

Belediye meclis üyelerinde beklentinin altında kaldıklarına özellikle dikkat çeken Arıklı, sebebinin de ‘aday gösterilmemesi’ olduğunu söyledi.

Arıklı, “UBP’nin adayının yanında bizim adaylarımızın gidip kendilerine oy istemeleri çok doğru olmazdı zaten öyle bir kampanya da yürütülmedi” ifadelerini kullandı.

“BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDIK”

Gerek YDP’nin, gerekse DP’nin belediye meclis üyelerinin adeta başsız şekilde çalıştıklarının altını çizen Arıklı, dolayısıyla beklentilerinin çok altında kaldıklarını söyledi.

“Bu seçimlerde gücümüzü gösterebilecekken o noktadan uzakta kaldık” diyen Arıklı, yapılan seçimlerde kazananın 'çok ciddi bir başarı elde ettik' diyebilecek, kaybedenin de 'ezildik' diyebilecek bir durumu olmadığını vurguladı.

“BUNDAN SONRA BİZİM İTTİFAK YAPMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ”

“Bundan sonra bizim ittifak yapmamız söz konusu olamaz” ifadelerini kullanan Arıklı, yerel ve genel seçimerde ittifakın doğru bir iş olmadığını gördüklerini söyledi.

Girne ve Gazimağusa’nın kendileri için hayal kırıklığı olduğunu vurgulayan Erhan Arıklı, “Lefkoşa’da Harmancı bütün anketlerde öndeydi” dedi.

“UBP VE DP SEÇMENİ İTTİFAKIN ADAYINA OY VERMEDİ”

Bütün bölgelerde UBP’nin seçmeninin karar verdiğini dile getiren Arıklı, “UBP ve DP seçmeni ittifakın adayına oy vermedi, CTP’ye oy verdi ilginç gerçekten...” ifadelerini kullandı.

“ÜNAL ÜSTEL İTTİFAKIN SAMİMİ TARAFTARI”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in ittifakın samimi taraftarı olduğunu kaydeden Arıklı, kendisi de dahil üç partinin genel başkanlarının ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

“UBP’DE SAMİMİ ÇALIŞMAYAN MİLLETVEKİLLERİ VAR”

“Geri kalanların ince hesapları vardı” diyen Arıklı, UBP’de samimi çalışmayan milletvekillerinin olduğunu gördüklerini de ifade etti.

Bütçe hayata geçtikten sonra her üç partinin başkanının da genel bir değerlendirme yapacağının altını çizen Arıklı, hükümet kurarken protokolde hedeflerinde belirli maddelerin olduğunu, onların ne noktada olduğunun da konuşma zamanının geldiğini belirtti.

“RUTİNİ DEVAM ETTİRMEK İÇİN HÜKÜMETTE DURMANIN BİR ANLAMI YOK”

“Vatandaşa verdiğimiz sözler var” diyen Arıklı, rutini devam ettirmek için hükümette durmanın bir anlamı olmadığını vurguladı.

Arıklı, bütçe görüşmelerinin başladığını, bütçenin yüzde 90’ının ise maaşlara gittiğini kalanıyla da hizmet yapabilmenin çok zor olduğunu ifade etti. Arıklı, “Bizim mutlak suretle kaynak yaratmaya ihtiyacımız var, umarım diğer bakanlıklar da kaynak yaratma konusunda bizim bakanlığımız gibi olur” dedi.

“4.5-5 G İHALESİNDEN DEVLETİN KASASINA 100-150 MİLYON LİRA GİBİ BİR PARANIN PEŞİN GİRMESİNİ SAĞLADIK”

Arıklı, 4.5-5 G ihalesinden devletin kasasına 100-150 milyon lira gibi bir paranın peşin girmesini sağladıklarını, toplamda da 30 milyon dolar civarında bir paranın girmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Buna benzer çalışmaların da yapılması gerektiğini dile getiren Arıklı, “Sadece maaş ödemeyelim aynı zamanda da icraat yapalım” ifadelerini kullandı.

Arıklı, KKTC içindeki kaynakların dar olduğunu ama Türkiye Cumhuriyeti’nin ayırdığı kaynağı proje üreterek kullanılması gerektiğini kaydetti. Arıklı, “Gerek biz gerekse diğer bakanlıklar bunu yapmalı” dedi.

“Benim 2 tane limana harcamam gereken yatırım gideri için 100 milyon dolarlık bir kaynağa ihtiyacım var” diyen Arıklı, böyle bir paranın kendilerinde olmadığını ancak limanların ‘dökük’ halde olduğunu ifade etti.

Girne Limanı'na gittiğini ve kamera sistemi bile olmadığını söyleyen Arıklı, “Limanları kamu özel ortaklığında özelle iş birliği yaparak 2023 yılında yeni bir şekilde işletmemiz gerekiyor” dedi.

Aynı şeyin telekomünikasyon içinde geçerli olduğunu vurgulayan Arıklı, evden eve fiber için çalışma başlatacaklarını söylediklerini ve ihale teknik şartnamesinin hazır olduğunu kaydetti. Arıklı, bunun 30 milyon dolarlık bir proje olduğunu da dile getirdi.

“BU HİZMETLERİ DEVLET İMKANLARIYLA YAPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

“Bu dönemde halkın ve sendikaların bizimle uzlaşmaları gerekiyor” diyen Arıklı, bu hizmetleri devlet imkanlarıyla yapamayacaklarını vurguladı.

Arıklı, “Ya hizmet almadan devam edeceksiniz ya da biz bunu kamu özel iş birliğinde mutlak suretle önümüzdeki süreçte görüşüp konuşmalıyız” ifadelerini kullanarak, kendi bütçeleri ile icraat yapmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Siyasette 24 saatin çok uzun, 5 senenin ise çok kısa olduğuna değinen Arıklı, “Hiçbir hükümet burada 5 seneyi göremedi” dedi. Sabah kalkınca çok değişik şeylerle karşılaşılabileceğinin altını çizen Arıklı, dikkatli olmakta faydanın olduğunu söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası