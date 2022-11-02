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Arıklı: Yeni Ercan’ı Yapmak Kadar İçini Yolcuyla Doldurmak Önemli

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Arıklı: Yeni Ercan’ı Yapmak Kadar İçini Yolcuyla Doldurmak Önemli
Arıklı: Yeni Ercan’ı Yapmak Kadar İçini Yolcuyla Doldurmak Önemli

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yeni Ercan’da basını bilgilendirme sonrası BRT’nin canlı yayınına katıldı.

Arıklı, Yeni Ercan’da yapılan BRT’nin canlı yayınını “tarihi” olarak nitelendirdi…

Bakan Arıklı, havalimanıyla ilgili olarak “60’a yakın kontuar var inşallah doldururuz” diyerek, Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanına sahip olduklarını söyledi.

Ercan’ın fiziki olarak tamamlandığını, eksik cihazlarların gelmesini beklediklerini anımsatan Arıklı, “Kısmen açabiliriz ama kimse bunu hazmedemiyor. Ciddi tepki de oluşur. Varsın bir süre daha bekleyelim ve cihazların da gelmesi ile açalım diyoruz” şeklinde konuştu.

“Açılış için2023 Yılı’nın başları diyebilirmiyiz” sorusuna Arıklı, “ O kadar kalacağını zannetmiyorum ama elimizde olmayan bir bekleme var.. Önemli olan fiziki olarak Ercan’ı bitirmiş olmamız. Birkaç hafta gecikme artık önemli değil. Biz tarih verdik ama eğer o tarihleri vermesek, yüklenici firma işi uzatabilirdi. Bu baskıyı oluşturduk ve 700 olan eleman sayısı 1200’e çıktı ve fiziki olarak bitirdik” dedi.

Yeni Ercan’ın çok büyük bir yatırım olduğuna işaret eden Arıklı, büyüklüğünden çok içini doldurmanın önemine vurgu yaptı.

Türkiye’den gelecek yolcuyla Ercan’ın dolamayacağına işaret eden Arıklı, yeni destinasyonlar belirlediklerini söyledi.

Arıklı, “Orta Asya ve Rusya pazarına ciddi önem veriyoruz. Güney Kıbrıs’a, Rus turist sayısında ciddi azalma bekliyoruz. Burada alternatif yaratmaya çalışıyoruz ve Ruslara gelin burada konsolosluk açın diyoruz. Belli noktaya geldik er veya geç açılacak” dedi.

Bakan Arıklı, doğrudan uçuş konusunda sıkıntı olmadığını, bir şirketin yıl sonuna doğru doğrudan uçuşa başlayabileceğini açıkladı ve başka ülkelerden de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Arıklı, “Yeni bir bilgi verelim. Tescilleri yapıldı. Türkiye’de de tescilli iki firma Mart Ayı itibariyle Kuzey Kıbrıs’tan, doğrudan uçuş yapabilecek” dedi.

Erhan Arıklı, Türkiye Ulaştırma Bakanlığı alt kuruluşu ULAK’ın, Yeni Ercan’da 5G internet servisi sağlayacağını da açıkladı.

İç siyasetle ilgili de yerel sürecim süreciyle olarak Arıklı, Başbakan’ın yakında hükümetin yerel yönetimlerde ittifak adaylarını açıklayacağını söyledi.

Erhan Arıklı, YDP’nin 18 bölgede kendi meclis üyesi adaylarını belirleyeceğini kaydetti.

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