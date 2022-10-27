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Arıklı Yeni Muayene İstasyonları İçin Çalışma Başlatıldığını Söyledi

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı Yeni Muayene İstasyonları İçin Çalışma Başlatıldığını Söyledi
Arıklı Yeni Muayene İstasyonları İçin Çalışma Başlatıldığını Söyledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, beş ilçeye son teknoloji ile donatılmış araç muayene istasyonlarının kurulması için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Arıklı, Mehmet Tatar başkanlığında Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’nden bir heyeti kabulünde yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) gerekli izinlerin alınması halinde, beş ilçeye muayene istasyonu yapılması için kısa zamanda sonuçlanacak bir ihaleye çıkılacağını söyledi.

Arıklı, araç satıcılarının karşılaştığı en önemli sorunların başında, ithal edilen araçları ilk muayeneyi yapacak istasyonun sadece Lefkoşa’da bulunması olduğunu belirtti. Arıklı, “Lefkoşa dışındaki ilçelerden araçlar sigortasız ve seyrüsefersiz olarak Lefkoşa’ya getiriliyor. Bu durum sürdürülebilir değildir” dedi.

Arıklı, araç muayene ile ilgili vatandaşların genel bir şikayeti bulunduğunu, yeni muayene sistemine geçilmesiyle birlikte tüm sorunların ortadan kalkacağını ifade etti.

Arıklı, her biri 5 bin m2’lik toplam 5 tam donanımlı araç muayene istasyonu kurulması hedeflendiğini, her sınıf ve tür aracın 66-107 farklı noktasının kontrolden geçirileceğini kaydetti.

Arıklı, yeni istasyonlarla gelecek sistemde internet sitesi, çağrı merkezi ve istasyonlarda kurulacak kiosklar üzerinden randevu alınabileceğini, şikâyette bulunabileceğini, muayene hakkında bilgi alınabileceğini ve mobil telefonlara hatırlatma mesajları gönderileceğini kaydetti.

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