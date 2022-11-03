Arıklı: Yerel seçimlerde ciddi bir kan kaybı olursa, muhalefet bizi istifaya zorlar

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ adlı programa katıldı.
Bakan Arıklı, belediye başkan adayları konusunda hükümet ortakları olarak ittifak yaptıklarını belirterek, Belediye Meclis Üyeleri’nde ayrı hareket edeceklerini söyledi.
DP’nin ve YDP’nin birer tane belediye başkan adayı çıkaracağını da aktaran Arıklı, “Geriye kalan birçok yerde bağımsız adayları ve UBP’nin adaylarını destekleyeceğiz” dedi.
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