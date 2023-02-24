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Arıklı Yerli Havayolu'nun 16 Nisan’da da ilk uçuşunu yapacağını öne sürdü

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Arıklı: Yeni yerli hava yolu şirketi 10 Mart'ta lansmanını gerçekleştirecek
Arıklı Yerli Havayolu'nun 16 Nisan’da da ilk uçuşunu yapacağını öne sürdü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katıldı.

Bakan Arıklı, olası bir depreme her zaman hazır olmak gerektiğini vurgulayarak, sivil savunma ve itfaiyenin teknik donanımına yatırım yapılması, kamu binaları ve okulların tadil edilmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı, acil hareket etmeleri gereken bir sürecin kapıda olduğunu, ilk olarak da yasa gücünde kararname ile ‘Deprem Fonu’ yaratma yoluna gittiklerini belirtti.

Meclis Genel Kurulu’nda oluşturulan özel komitelere dikkat çeken Arıklı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Deadline koyduk. Komiteler samimiyse, muhalefet samimi ise bir hafta içinde konsensusla geçirelim. İşi uzatmaya götüreceklerse, yasayı komiteden geçiririz ve genel kurulda yasalaştırırız. Şu ana kadar aksilik yok, gönüllülük esasına dikkat çekiyorlar. Belli kesimler kampanya yapacak. Gerekçelerle, imza kampanyası açacaklar ve kesintiyi kabul etmeyecekler. Orada aramızda sıkıntı olacak. Gelin denetleyin. Şeffaf denetlensin. Sıkıntımız yok. Yasada neyin nereye harcanacağı belli. Yanlış varsa çıksınlar deşifre etsinler. Ama bu iş yapılmalı. Bütçe de açık büyük. 13 milyar açık olacak. Bu şartlarda Türkiye’den para istemek ahlaki olmaz. Yasa gücünde kararname kamuoyuna daha iyi anlatılmalı.”

 

YENİ YERLİ HAVA YOLU ŞİRKETİ 16 NİSAN’DA İLK UÇUŞUNU YAPACAK

Yeni yerli hava yolu şirketinin 10 Mart 2023 tarihinde lansmanını gerçekleştireceğini ve 16 Nisan’da da ilk uçuşunu yapacağını açıklayan Arıklı, bir uçak taksi, iki de uçak şirketinin uçuş başlatmak istediğini kaydetti.

Arıklı, denetimlerin sürdüğünü yakında faaliyete başlamalarının beklendiğini, böylelikle bilet fiyatlarının daha da ucuzlayacağını sözlerine ekledi.

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