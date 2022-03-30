  • BIST 2.222,41
  • Altın 909.381
  • Dolar 14.6752
  • Euro 16.3299
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Arıklı: Yol Çalışmaları Artarak Ülkenin Dört Bir Yanına Yayılacak

» »
Arıklı: Yol Çalışmaları Artarak Ülkenin Dört Bir Yanına Yayılacak
Arıklı: Yol Çalışmaları Artarak Ülkenin Dört Bir Yanına Yayılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü kapsamında yenileme çalışmaları devam eden köy yollarında incelemelerde bulundu.

Bir kısmı Güney Mesarya’da bulunan ve protokolde “Batı Bölgesi” olarak sınıflandırılan güzergahları inceleyen Arıklı, “2022 bu yılın sonuna kadar 322km’lik köy yolu yenileme projesinin tamamlanması için ilgili tüm taraflar seferber olmuş durumda. Amacımız, halkımıza güvenli ulaşım sağlama yanında kırsal kesimin ekonomik olarak hareketlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu nedenle desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Anavatan Türkiye Cumhuriyetine buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Bakan Arıklı, karayolu altyapı çalışmalarının hava koşullarıyla bağlantılı olduğunu ve yağışlı dönemlerde çalışmalara ara verilmek zorunda kalındığını belirterek “Önümüz yaz. Yol çalışmalarının artarak ülkenin dört bir yanına yayıldığını göreceğiz. Zafer Burnu’ndan Sardazamköy’e, Bostancı’dan Güvercinlik’e kadar olan toplam 27 güzergah yenilenecek” dedi.  

Bakan Arıklı, Ercan- Havalimanı Gaziköy, Gaziköy Yol Ayrımı-Dilekkaya-Yiğitler, Paşaköy-Vadili-İnönü, Vadili-Akdoğan-Türkmenköy ile Türkmenköy Kavşağı-Dörtyol güzergahlarında incelemede bulunarak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. 

Bakan Arıklı’ya inceleme sırasında Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve T.C. Karayolları Kıbrıs Koordinatörü Aykut Mutlu eşlik etti.

322km’lik köy yolu yenileme projesi ile ilgili protokol, Şubat 2021’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIBTEK, Elektrik Kesintisi Yapılacak Bölgeleri ve Saatleri Duyurdu30 Mart 2022 Çarşamba 15:23
  • Bengihan: Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır30 Mart 2022 Çarşamba 15:03
  • Hemşireler ve Ebeler Birliği Üyelerine Yönelik Eğitimler Devam Ediyor30 Mart 2022 Çarşamba 14:56
  • Ekmeğe de Zam Geliyor30 Mart 2022 Çarşamba 14:36
  • Komitede Yarın Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Görüşülecek30 Mart 2022 Çarşamba 14:27
  • Mimarlar Odası’nın “4. Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması”nın Sonuçları Açıklandı30 Mart 2022 Çarşamba 14:23
  • “Birleş, Harekete Geç, Dönüştür: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Birliği Güçlendirme” Projesi Açılış Etkinliği Yapıldı30 Mart 2022 Çarşamba 14:14
  • El-Sen, Kıb-Tek' teki Sorunlar ve Son Gelişmeleri Değerlendirdi30 Mart 2022 Çarşamba 14:11
  • Hulusi Akar, ABD medyasına konuştu: Dikkat çeken S-400 açıklaması30 Mart 2022 Çarşamba 14:08
  • Erhürman: Belediyeleri çöp dahi toplayamayacak bir kaos ortamına sürüklüyorlar30 Mart 2022 Çarşamba 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti