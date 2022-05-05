Arıklı: Yörük Festival gezisi tamamen kendi imkanlarımla yapılmakta
İşte açıklama;
Bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanın daveti üzerine önceden planlanmış Yörük Festivali için Antalyaya gidiyorum.
Tahmin ettiğim gibi art niyetli bazı çevreler, bu ziyaretimi fırsat bilip; "Devlet kesesinden gezi" yakıştırması ile bana saldırmaya başladılar...
Peşinen söyleyeyim, bu ziyaret tamamen kendi imkanlarımızla yapılmakta olup, devlete en küçük bir mali gider yansıtılmamıştır.
Meraklısına duyurulur...
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