Arıklı: Yörük Festival gezisi tamamen kendi imkanlarımla yapılmakta

İşte açıklama;

Bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanın daveti üzerine önceden planlanmış Yörük Festivali için Antalyaya gidiyorum.

Tahmin ettiğim gibi art niyetli bazı çevreler, bu ziyaretimi fırsat bilip; "Devlet kesesinden gezi" yakıştırması ile bana saldırmaya başladılar...

Peşinen söyleyeyim, bu ziyaret tamamen kendi imkanlarımızla yapılmakta olup, devlete en küçük bir mali gider yansıtılmamıştır.

Meraklısına duyurulur...