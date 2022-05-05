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Arıklı: Yörük Festival gezisi tamamen kendi imkanlarımla yapılmakta

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Arıklı: Yörük Festival gezisi tamamen kendi imkanlarımla yapılmakta
Arıklı: Yörük Festival gezisi tamamen kendi imkanlarımla yapılmakta

Arıklı: Yörük Festival gezisi tamamen kendi imkanlarımla yapılmakta 

İşte açıklama;

Bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanın daveti üzerine önceden planlanmış Yörük Festivali için Antalyaya gidiyorum.

Tahmin ettiğim gibi art niyetli bazı çevreler, bu ziyaretimi fırsat bilip; "Devlet kesesinden gezi" yakıştırması ile bana saldırmaya başladılar...

Peşinen söyleyeyim, bu ziyaret tamamen kendi imkanlarımızla yapılmakta olup, devlete en küçük bir mali gider yansıtılmamıştır.

Meraklısına duyurulur...

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