Arıklı Yörük Festivali için Antalya’ya gidiyor
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Antalya Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği ve Türk Dünyasından siyasetçi ve sanatçıların katılacağı Büyük Yörük Festivaline katılmak için bugün Antalyaya gidiyor.
7-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Büyük Yörük Festivali, Türk Dünyasındaki Yötükleri bir araya getirmeyi ve Yörük Kültürünü yaşatmayı amaçlıyor.
Festival boyunca Yörüklere ait sporlar, oyunların yanısıra çeşitli sanatçıların da konserleri olacak.
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